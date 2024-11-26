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Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен
Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен - 26.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен
Кабмин РФ расширил список товаров, по которым могут быть заключены соглашения для стабилизации цен, следует из заявления пресс-службы кабмина. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:27+0300
2024-11-26T10:27+0300
2024-11-26T10:27+0300
экономика
товары
стабилизация
цены
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ расширил список товаров, по которым могут быть заключены соглашения для стабилизации цен, следует из заявления пресс-службы кабмина. "Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - подчеркнули в пресс-службе. Сообщается, что такое решение обеспечит поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также сохранит доступные цены на пользующиеся у граждан спросом товары.Предыдущая редакция постановления разрешала регионам заключать соглашения исключительно по отдельным видам социально значимых товаров первой необходимости.
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товары, стабилизация, цены
Экономика, товары, Стабилизация, цены
Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен
Кабмин РФ расширил перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ расширил список товаров, по которым могут быть заключены соглашения для стабилизации цен, следует из заявления пресс-службы кабмина.
"Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - подчеркнули в пресс-службе.
Сообщается, что такое решение обеспечит поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также сохранит доступные цены на пользующиеся у граждан спросом товары.
Предыдущая редакция постановления разрешала регионам заключать соглашения исключительно по отдельным видам социально значимых товаров первой необходимости.
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