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Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен

Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен - 26.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен

Кабмин РФ расширил список товаров, по которым могут быть заключены соглашения для стабилизации цен, следует из заявления пресс-службы кабмина. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:27+0300

2024-11-26T10:27+0300

2024-11-26T10:27+0300

экономика

товары

стабилизация

цены

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ расширил список товаров, по которым могут быть заключены соглашения для стабилизации цен, следует из заявления пресс-службы кабмина. "Правительство утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары", - подчеркнули в пресс-службе. Сообщается, что такое решение обеспечит поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также сохранит доступные цены на пользующиеся у граждан спросом товары.Предыдущая редакция постановления разрешала регионам заключать соглашения исключительно по отдельным видам социально значимых товаров первой необходимости.

https://1prime.ru/20241126/kabmin-853085415.html

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товары, стабилизация, цены