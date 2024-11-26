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Трамп заявил об увеличении экспортных пошлин на товары из Китая

Трамп заявил об увеличении экспортных пошлин на товары из Китая - 26.11.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил об увеличении экспортных пошлин на товары из Китая

Новый американский президент Дональд Трамп пообещал на 10% увеличить экспортные пошлины на китайские товары, пока не решится проблема наркотрафика из страны. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T08:24+0300

2024-11-26T08:24+0300

2024-11-26T08:31+0300

экономика

дональд трамп

китай

пошлины

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Новый американский президент Дональд Трамп пообещал на 10% увеличить экспортные пошлины на китайские товары, пока не решится проблема наркотрафика из страны. Избранный глава Белого дома подчеркнул, что неоднократно обсуждал с Пекином проблему высокого наркотрафика из Китая в Штаты, однако власти КНР так и не предприняли никаких действий для разрешения проблемы. "Представители Китая говорили мне, что они введут максимальное наказание, смертную казнь, для любого наркоторговца, пойманного на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили свое обещание", - объяснил политик свое решение в социальной сети Truth Social, добавив, что в последнее время наблюдается значительный рост поставок через Мексику.

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китай

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дональд трамп, китай, пошлины