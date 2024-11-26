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В США считают, что Трамп вводом пошлин пытается локализовать производство - 26.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/tramp-853108886.html
В США считают, что Трамп вводом пошлин пытается локализовать производство
В США считают, что Трамп вводом пошлин пытается локализовать производство - 26.11.2024, ПРАЙМ
В США считают, что Трамп вводом пошлин пытается локализовать производство
Бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс заявил РИА Новости, что вопреки расхожему мнению о том, что выигравший выборы президента США Дональд... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T21:21+0300
2024-11-26T21:21+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс заявил РИА Новости, что вопреки расхожему мнению о том, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп хочет угрозами ввести пошлины против иностранных государств для пересмотра торговых соглашений, его главной целью является локализация производства. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Вопрос пошлин часто неправильно толкуется. Трамп рассматривает тарифы как способ вернуть офшорное производство обратно в США, а не как способ вести торговые переговоры. Тарифы подрывают преимущество офшорного производства в части затрат. Трамп также упомянул тарифы как альтернативу подоходному налогообложению", - заявил Робертс. Он подчеркнул, что, учитывая разрешение, данное Киеву Вашингтоном по ударам дальнобойными ракетами вглубь территории России, актуальность экономической политики Трампа может оказаться под вопросом. Номинированный Трампом на пост главы минфина США инвестор Скотт Бессент ранее заявил, что поддерживает использование пошлин как рычага для изменения торговых соглашений, которые невыгодны США.
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сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
21:21 26.11.2024
 
В США считают, что Трамп вводом пошлин пытается локализовать производство

Экс-чиновник США Робертс: вводя пошлины Трамп пытается локализовать производство

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс заявил РИА Новости, что вопреки расхожему мнению о том, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп хочет угрозами ввести пошлины против иностранных государств для пересмотра торговых соглашений, его главной целью является локализация производства.
Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
"Вопрос пошлин часто неправильно толкуется. Трамп рассматривает тарифы как способ вернуть офшорное производство обратно в США, а не как способ вести торговые переговоры. Тарифы подрывают преимущество офшорного производства в части затрат. Трамп также упомянул тарифы как альтернативу подоходному налогообложению", - заявил Робертс.
Он подчеркнул, что, учитывая разрешение, данное Киеву Вашингтоном по ударам дальнобойными ракетами вглубь территории России, актуальность экономической политики Трампа может оказаться под вопросом.
Номинированный Трампом на пост главы минфина США инвестор Скотт Бессент ранее заявил, что поддерживает использование пошлин как рычага для изменения торговых соглашений, которые невыгодны США.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Бессент является удачным выбором на пост главы Минфина США, считает эксперт
20:10
 
ЭкономикаСШАДональд Трамппошлины
 
 
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