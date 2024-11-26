https://1prime.ru/20241126/transneft-853095832.html

"Транснефть" ожидает вынужденное сокращение инвестпрограммы

"Транснефть" ожидает вынужденное сокращение инвестпрограммы - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" ожидает вынужденное сокращение инвестпрограммы

"Транснефть" ожидает вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы из-за повышения налога на прибыль до 40%, предложила учесть рост налоговой... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:43+0300

2024-11-26T14:43+0300

2024-11-26T15:03+0300

экономика

россия

транснефть

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" ожидает вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы из-за повышения налога на прибыль до 40%, предложила учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года, сообщила компания.Госдума ранее во вторник приняла закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности"."При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы ПАО "Транснефть". Так как при налоге на прибыль в 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся средств в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли", - говорится в сообщении.Ставки по тарифам на услуги "Транснефти" устанавливает ФАС России исходя от уровня прогнозируемой инфляции."Однако, в соответствии с этим правилом, за период с 2020 по 2024 год отставание темпов роста тарифов от фактической инфляции составило 46,7%, что также уже привело к значительным потерям в выручке ПАО "Транснефть". Компания полагает справедливым установление индексации тарифов до 2030 года с учетом предложений Минфина по повышению налога на ПАО "Транснефть" и складывающейся геополитической и экономический обстановки", - сказано в сообщении компании.

https://1prime.ru/20241122/tranf-853028309.html

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россия, транснефть