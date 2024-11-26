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"Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов - 26.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241126/transneft-853106421.html
"Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов
"Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов
"Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов с 6 декабря из-за индексации тарифов у РЖД, следует из сообщения на сайте компании. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:26+0300
2024-11-26T19:26+0300
экономика
россия
транснефть
ржд
тарифы
нефтепродукты
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов с 6 декабря из-за индексации тарифов у РЖД, следует из сообщения на сайте компании. "ПАО "Транснефть" уведомляет об изменении тарифов на услуги по перекачке нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов с 06.12.2024 в связи с индексацией тарифов ОАО "РЖД", проведенной в соответствии с приказом ФАС России от 15.11.2024", - сказано на сайте компании. Ранее в ноябре ФАС России подготовила проект распоряжения правительства об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2024 года на 13,8%. Максимальный уровень тарифов на услуги "Транснефти" по перекачке нефтепродуктов устанавливаются в размере не выше 0,7 от тарифа РЖД. Тарифы "Транснефти" на прокачку нефтепродуктов были проиндексированы в 2023 и 2024 году на 7,2%.
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россия, транснефть, ржд, тарифы, нефтепродукты
Экономика, РОССИЯ, Транснефть, РЖД, тарифы, нефтепродукты
19:26 26.11.2024
 
"Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов

"Транснефть" повысит тарифы на перекачку нефтепродуктов из-за индексации РЖД

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" увеличит тарифы на перекачку нефтепродуктов с 6 декабря из-за индексации тарифов у РЖД, следует из сообщения на сайте компании.
"ПАО "Транснефть" уведомляет об изменении тарифов на услуги по перекачке нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов с 06.12.2024 в связи с индексацией тарифов ОАО "РЖД", проведенной в соответствии с приказом ФАС России от 15.11.2024", - сказано на сайте компании.
Ранее в ноябре ФАС России подготовила проект распоряжения правительства об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2024 года на 13,8%.
Максимальный уровень тарифов на услуги "Транснефти" по перекачке нефтепродуктов устанавливаются в размере не выше 0,7 от тарифа РЖД.
Тарифы "Транснефти" на прокачку нефтепродуктов были проиндексированы в 2023 и 2024 году на 7,2%.
Логотип оператора магистральных нефтепроводов России ПАО Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯТранснефтьРЖДтарифынефтепродукты
 
 
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