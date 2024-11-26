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В Германии нашли способ сдержать цены на электричество - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В Германии нашли способ сдержать цены на электричество
В Германии нашли способ сдержать цены на электричество - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Германии нашли способ сдержать цены на электричество
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил стабилизировать цены на электроэнергию с помощью миллиардных средств, которые власти ранее выделили на отложенное... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:25+0300
2024-11-26T16:25+0300
энергетика
фрг
электричество
рост цен
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил стабилизировать цены на электроэнергию с помощью миллиардных средств, которые власти ранее выделили на отложенное теперь строительство завода Intel в Германии, сообщает во вторник телеканал NTV. Американский производитель микрочипов Intel в сентябре объявил о том, что откладывает строительство завода по производству микросхем в Магдебурге приблизительно на два года, сославшись на необходимость провести реорганизацию из-за ситуации в отрасли. Правительство ФРГ было готово вложить в проект 9,9 миллиарда евро. "Необходимые средства можно было бы взять из Фонда по трансформации и борьбе с изменениями климата, теперь оттуда не нужно финансировать субсидии для производителя микрочипов Intel размером в несколько миллиардов", - написано в статье со ссылкой на Хабека. Однако такое решение, по словам министра, не будет долгосрочным, оно применимо только к 2025 году. Понадобятся дополнительные меры, заявил он. Политик добавил, что СДПГ и партия "Зеленых" будут искать поддержку оппозиции в этом вопросе. По словам Хабека, времени крайне мало, решение должно быть принято или хотя бы анонсировано в этом году, потому что плата за пользование электросетями взимается ежегодно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.
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фрг, электричество, рост цен
Энергетика, ФРГ, электричество, рост цен
16:25 26.11.2024
 
В Германии нашли способ сдержать цены на электричество

NTV: Хабек предложил сдержать цены на электричество в ФРГ за счет средств на завод Intel

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил стабилизировать цены на электроэнергию с помощью миллиардных средств, которые власти ранее выделили на отложенное теперь строительство завода Intel в Германии, сообщает во вторник телеканал NTV.
Американский производитель микрочипов Intel в сентябре объявил о том, что откладывает строительство завода по производству микросхем в Магдебурге приблизительно на два года, сославшись на необходимость провести реорганизацию из-за ситуации в отрасли. Правительство ФРГ было готово вложить в проект 9,9 миллиарда евро.
"Необходимые средства можно было бы взять из Фонда по трансформации и борьбе с изменениями климата, теперь оттуда не нужно финансировать субсидии для производителя микрочипов Intel размером в несколько миллиардов", - написано в статье со ссылкой на Хабека.
Однако такое решение, по словам министра, не будет долгосрочным, оно применимо только к 2025 году. Понадобятся дополнительные меры, заявил он.
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Политик добавил, что СДПГ и партия "Зеленых" будут искать поддержку оппозиции в этом вопросе. По словам Хабека, времени крайне мало, решение должно быть принято или хотя бы анонсировано в этом году, потому что плата за пользование электросетями взимается ежегодно.
В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.
 
ЭнергетикаФРГэлектричестворост цен
 
 
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