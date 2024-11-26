https://1prime.ru/20241126/tseny-853100066.html

В Германии нашли способ сдержать цены на электричество

В Германии нашли способ сдержать цены на электричество - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Германии нашли способ сдержать цены на электричество

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил стабилизировать цены на электроэнергию с помощью миллиардных средств, которые власти ранее выделили на отложенное... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:25+0300

2024-11-26T16:25+0300

2024-11-26T16:25+0300

энергетика

фрг

электричество

рост цен

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил стабилизировать цены на электроэнергию с помощью миллиардных средств, которые власти ранее выделили на отложенное теперь строительство завода Intel в Германии, сообщает во вторник телеканал NTV. Американский производитель микрочипов Intel в сентябре объявил о том, что откладывает строительство завода по производству микросхем в Магдебурге приблизительно на два года, сославшись на необходимость провести реорганизацию из-за ситуации в отрасли. Правительство ФРГ было готово вложить в проект 9,9 миллиарда евро. "Необходимые средства можно было бы взять из Фонда по трансформации и борьбе с изменениями климата, теперь оттуда не нужно финансировать субсидии для производителя микрочипов Intel размером в несколько миллиардов", - написано в статье со ссылкой на Хабека. Однако такое решение, по словам министра, не будет долгосрочным, оно применимо только к 2025 году. Понадобятся дополнительные меры, заявил он. Политик добавил, что СДПГ и партия "Зеленых" будут искать поддержку оппозиции в этом вопросе. По словам Хабека, времени крайне мало, решение должно быть принято или хотя бы анонсировано в этом году, потому что плата за пользование электросетями взимается ежегодно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.

https://1prime.ru/20241126/bezopasnost-853099589.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрг, электричество, рост цен