https://1prime.ru/20241126/udar-853087432.html

"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО

"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО

Североатлантический альянс, допуская возможность ударов по российским территориям, показал свои истинные цели, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:56+0300

2024-11-26T10:56+0300

2024-11-26T10:56+0300

вооружения

сергей лавров

нато

ядерная угроза

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс, допуская возможность ударов по российским территориям, показал свои истинные цели, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так, глава военного комитете блока адмирал Роб Бауэр ранее рассказал, что государства-члены альянса обсуждают возможность нанесения ряда высокоточных превентивных ударов по российским объектам, которые, по их мнению, представляют угрозу для НАТО."Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", - заключил дипломат в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

https://1prime.ru/20241126/medvedev-853086870.html

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сергей лавров, нато, ядерная угроза, россия