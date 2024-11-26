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"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО
"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО
Североатлантический альянс, допуская возможность ударов по российским территориям, показал свои истинные цели, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:56+0300
2024-11-26T10:56+0300
2024-11-26T10:56+0300
вооружения
сергей лавров
нато
ядерная угроза
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс, допуская возможность ударов по российским территориям, показал свои истинные цели, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так, глава военного комитете блока адмирал Роб Бауэр ранее рассказал, что государства-члены альянса обсуждают возможность нанесения ряда высокоточных превентивных ударов по российским объектам, которые, по их мнению, представляют угрозу для НАТО."Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", - заключил дипломат в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
https://1prime.ru/20241126/medvedev-853086870.html
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сергей лавров, нато, ядерная угроза, россия
Вооружения, Сергей Лавров, НАТО, ядерная угроза, РОССИЯ
"Отбросили все приличия": Лавров возмутился одним решением НАТО
Лавров: НАТО, заявляя о возможности превентивного удара по РФ, отбросила все приличия
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс, допуская возможность ударов по российским территориям, показал свои истинные цели, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так, глава военного комитете блока адмирал Роб Бауэр ранее рассказал, что государства-члены альянса обсуждают возможность нанесения ряда высокоточных превентивных ударов по российским объектам, которые, по их мнению, представляют угрозу для НАТО.
"Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", - заключил дипломат в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
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