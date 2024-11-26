Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241126/ukraina-853092978.html
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева
Украина не сможет использовать американскую противоракетную систему THAAD для отражения ударов российских ракет "Орешник". Об этом в своем Telegram-канале... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:41+0300
2024-11-26T13:41+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина не сможет использовать американскую противоракетную систему THAAD для отражения ударов российских ракет "Орешник". Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене."После прилета “Орешника” &lt;…&gt; Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — заметил парламентарий.THAAD является системой наземного базирования, предназначенной для перехвата ракет средней дальности, однако она используется США за пределами своей территории. Дубинский выразил сомнения относительно того, какую именно территорию Украины система THAAD будет защищать.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
https://1prime.ru/20241126/volodin-853092695.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский, "орешник"
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, "Орешник"
13:41 26.11.2024
 
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева

Депутат Рады Дубинский: ракеты THAAD не помогут Украине отразить удар "Орешника"

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина не сможет использовать американскую противоракетную систему THAAD для отражения ударов российских ракет "Орешник". Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"После прилета “Орешника” <…> Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — заметил парламентарий.
THAAD является системой наземного базирования, предназначенной для перехвата ракет средней дальности, однако она используется США за пределами своей территории. Дубинский выразил сомнения относительно того, какую именно территорию Украины система THAAD будет защищать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин
13:30
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский"Орешник"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала