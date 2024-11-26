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"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева
Украина не сможет использовать американскую противоракетную систему THAAD для отражения ударов российских ракет "Орешник". Об этом в своем Telegram-канале... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:41+0300
2024-11-26T13:41+0300
2024-11-26T13:41+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
"орешник"
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина не сможет использовать американскую противоракетную систему THAAD для отражения ударов российских ракет "Орешник". Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене."После прилета “Орешника” <…> Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — заметил парламентарий.THAAD является системой наземного базирования, предназначенной для перехвата ракет средней дальности, однако она используется США за пределами своей территории. Дубинский выразил сомнения относительно того, какую именно территорию Украины система THAAD будет защищать.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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россия, украина, владимир зеленский, "орешник"
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, "Орешник"
"Зеленский побежал": депутат Рады рассказал об отчаянном шаге Киева
Депутат Рады Дубинский: ракеты THAAD не помогут Украине отразить удар "Орешника"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина не сможет использовать американскую противоракетную систему THAAD для отражения ударов российских ракет "Орешник". Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"После прилета “Орешника” <…> Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — заметил парламентарий.
THAAD является системой наземного базирования, предназначенной для перехвата ракет средней дальности, однако она используется США за пределами своей территории. Дубинский выразил сомнения относительно того, какую именно территорию Украины система THAAD будет защищать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин