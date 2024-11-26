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"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину
"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину
В Киеве ожидают, что смогут найти подход к новому главе Белого дома и убедят его продолжать помощь Украине, передает газета Washington Post. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:27+0300
2024-11-26T15:27+0300
политика
украина
сша
помощь
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В Киеве ожидают, что смогут найти подход к новому главе Белого дома и убедят его продолжать помощь Украине, передает газета Washington Post.Согласно публикации, представители украинской стороны намерены всячески убедить новую администрацию и главу Белого дома Дональда Трампа в том, что помощь Киеву принесет не только политическую, но и экономическую выгоду."Киев надеется убедить Трампа, что помощь Украине — не благотворительность, а экономически эффективная геостратегическая возможность, которая в конечном счете обогатит и обезопасит Соединенные Штаты и их интересы", - говорится в материале.Ранее СМИ отмечали, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы до его ухода с поста усилить поддержку Киева. Дональд Трамп в свою очередь отмечал, что не намерен продолжать спонсировать киевский режим.На Украине же предпочитают вспоминать только тот факт, что ранее Трамп был первым, кто позволил направить Киеву смертоносное оружие, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, сша, помощь
Политика, УКРАИНА, США, помощь
15:27 26.11.2024
 
"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину

Washington Post: в Киеве ищут способы убедить Трампа "помогать" Украине

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В Киеве ожидают, что смогут найти подход к новому главе Белого дома и убедят его продолжать помощь Украине, передает газета Washington Post.
Согласно публикации, представители украинской стороны намерены всячески убедить новую администрацию и главу Белого дома Дональда Трампа в том, что помощь Киеву принесет не только политическую, но и экономическую выгоду.
"Киев надеется убедить Трампа, что помощь Украине — не благотворительность, а экономически эффективная геостратегическая возможность, которая в конечном счете обогатит и обезопасит Соединенные Штаты и их интересы", - говорится в материале.
Ранее СМИ отмечали, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы до его ухода с поста усилить поддержку Киева. Дональд Трамп в свою очередь отмечал, что не намерен продолжать спонсировать киевский режим.
На Украине же предпочитают вспоминать только тот факт, что ранее Трамп был первым, кто позволил направить Киеву смертоносное оружие, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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