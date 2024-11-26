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"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину

"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Ломают голову": в Киеве ищут способ убедить Трампа не бросать Украину

В Киеве ожидают, что смогут найти подход к новому главе Белого дома и убедят его продолжать помощь Украине, передает газета Washington Post. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:27+0300

2024-11-26T15:27+0300

2024-11-26T15:27+0300

политика

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В Киеве ожидают, что смогут найти подход к новому главе Белого дома и убедят его продолжать помощь Украине, передает газета Washington Post.Согласно публикации, представители украинской стороны намерены всячески убедить новую администрацию и главу Белого дома Дональда Трампа в том, что помощь Киеву принесет не только политическую, но и экономическую выгоду."Киев надеется убедить Трампа, что помощь Украине — не благотворительность, а экономически эффективная геостратегическая возможность, которая в конечном счете обогатит и обезопасит Соединенные Штаты и их интересы", - говорится в материале.Ранее СМИ отмечали, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена сделает все возможное, чтобы до его ухода с поста усилить поддержку Киева. Дональд Трамп в свою очередь отмечал, что не намерен продолжать спонсировать киевский режим.На Украине же предпочитают вспоминать только тот факт, что ранее Трамп был первым, кто позволил направить Киеву смертоносное оружие, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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