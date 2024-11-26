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"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить солдат на Украину - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить солдат на Украину
"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить солдат на Украину - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить солдат на Украину
Если Франция и Великобритания решат направить войска в Украину, они потерпят поражение, аналогичное неудаче Наполеона. Таким мнением поделился британский... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:41+0300
2024-11-26T16:41+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Если Франция и Великобритания решат направить войска в Украину, они потерпят поражение, аналогичное неудаче Наполеона. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Ранее СМИ сообщили, что Лондон и Париж возобновили переговоры о возможной отправке западных военных для помощи Киеву."Самое время отправить Французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими, в конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие", — заметил Меркурис.Аналитик отметил, что такие переговоры возобновились в условиях правительственного и политического кризиса в обеих странах. Он также предположил, что эти кризисы могут привести к серьезным экономическим проблемам.
https://1prime.ru/20241125/ukraina-853073540.html
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
16:41 26.11.2024
 
"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить солдат на Украину

Меркурис: британские и французские войска повторят судьбу Наполеона на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Если Франция и Великобритания решат направить войска в Украину, они потерпят поражение, аналогичное неудаче Наполеона. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Ранее СМИ сообщили, что Лондон и Париж возобновили переговоры о возможной отправке западных военных для помощи Киеву.
"Самое время отправить Французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими, в конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие", — заметил Меркурис.
Аналитик отметил, что такие переговоры возобновились в условиях правительственного и политического кризиса в обеих странах. Он также предположил, что эти кризисы могут привести к серьезным экономическим проблемам.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
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