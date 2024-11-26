https://1prime.ru/20241126/volodin-853092695.html

Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин

Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин - 26.11.2024, ПРАЙМ

Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин

Государственная Дума согласно с тем, что применение "Орешника" было обоснованным и своевременным, парламентам стран Евросоюза и США необходимо услышать эту... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:30+0300

2024-11-26T13:30+0300

2024-11-26T13:30+0300

вооружения

россия

госдума

вячеслав володин

"орешник"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Государственная Дума согласно с тем, что применение "Орешника" было обоснованным и своевременным, парламентам стран Евросоюза и США необходимо услышать эту позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также конгресса Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул парламентарий.Володин призвал политиков Европы и Америки быть ответственнее перед своими гражданами, чтобы прекратить эскалацию напряженности и избежать полномасштабной войны. Володин также поблагодарил конструкторов, создавших "Орешник".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.

https://1prime.ru/20241126/nato-853084515.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, вячеслав володин, "орешник"