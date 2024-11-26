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Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин
Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин - 26.11.2024, ПРАЙМ
Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин
Государственная Дума согласно с тем, что применение "Орешника" было обоснованным и своевременным, парламентам стран Евросоюза и США необходимо услышать эту... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:30+0300
2024-11-26T13:30+0300
2024-11-26T13:30+0300
вооружения
россия
госдума
вячеслав володин
"орешник"
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Государственная Дума согласно с тем, что применение "Орешника" было обоснованным и своевременным, парламентам стран Евросоюза и США необходимо услышать эту позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также конгресса Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул парламентарий.Володин призвал политиков Европы и Америки быть ответственнее перед своими гражданами, чтобы прекратить эскалацию напряженности и избежать полномасштабной войны. Володин также поблагодарил конструкторов, создавших "Орешник".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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россия, госдума, вячеслав володин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, "Орешник"
Госдума считает обоснованным использование "Орешника", заявил Володин
Володин: Госдума считает обоснованным использование "Орешника"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Государственная Дума согласно с тем, что применение "Орешника" было обоснованным и своевременным, парламентам стран Евросоюза и США необходимо услышать эту позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Все то, что было сделано для того, чтобы защитить нашу страну, защитить мир и покой наших граждан, мы считаем не только обоснованным и своевременным. И в этой связи хотелось бы, чтобы нас услышали коллеги из национальных парламентов европейских государств, а также конгресса Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул парламентарий.
Володин призвал политиков Европы и Америки быть ответственнее перед своими гражданами, чтобы прекратить эскалацию напряженности и избежать полномасштабной войны. Володин также поблагодарил конструкторов, создавших "Орешник".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским целям, используя американские и британские ракеты. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК. В процессе этих боевых действий был испробован ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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