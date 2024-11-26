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"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю
"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю - 26.11.2024, ПРАЙМ
"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю
Война между Вашингтоном и Москвой или Пекином может начаться в любой момент, заявил министр ВВС Штатов Фрэнк Кендалл, его слова приводит издание Newsweek. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:42+0300
2024-11-26T13:42+0300
2024-11-26T13:42+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Война между Вашингтоном и Москвой или Пекином может начаться в любой момент, заявил министр ВВС Штатов Фрэнк Кендалл, его слова приводит издание Newsweek."Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — отметил он.Министр также подчеркнул, что Китай обладает оружием, с помощью которого может атаковать американские базы в западной части Тихого океана - на Тайване и в Южно-Китайском море. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, россия, китай, война
Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ, война
"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю
Министр ВВС США Кендалл: война США с РФ или КНР может начаться в любой момент
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Война между Вашингтоном и Москвой или Пекином может начаться в любой момент, заявил министр ВВС Штатов Фрэнк Кендалл, его слова приводит издание Newsweek
.
"Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — отметил он.
Министр также подчеркнул, что Китай обладает оружием, с помощью которого может атаковать американские базы в западной части Тихого океана - на Тайване и в Южно-Китайском море.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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