https://1prime.ru/20241126/voyna-853093243.html

"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю

"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю - 26.11.2024, ПРАЙМ

"В любой момент": в США сделали страшный прогноз по России и Китаю

Война между Вашингтоном и Москвой или Пекином может начаться в любой момент, заявил министр ВВС Штатов Фрэнк Кендалл, его слова приводит издание Newsweek. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:42+0300

2024-11-26T13:42+0300

2024-11-26T13:42+0300

политика

сша

россия

китай

война

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Война между Вашингтоном и Москвой или Пекином может начаться в любой момент, заявил министр ВВС Штатов Фрэнк Кендалл, его слова приводит издание Newsweek."Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — отметил он.Министр также подчеркнул, что Китай обладает оружием, с помощью которого может атаковать американские базы в западной части Тихого океана - на Тайване и в Южно-Китайском море. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20241126/volodin-853092695.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, китай, война