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Чистая прибыль Whoosh за девять месяцев снизилась на шесть процентов

Чистая прибыль Whoosh за девять месяцев снизилась на шесть процентов - 26.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Whoosh за девять месяцев снизилась на шесть процентов

Чистая прибыль Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 6% в годовом выражении, до 2,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:48+0300

2024-11-26T14:48+0300

2024-11-26T14:48+0300

экономика

россия

бизнес

whoosh

чистая прибыль

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 6% в годовом выражении, до 2,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Чистая прибыль - 2 906 миллионов рублей за отчетный период", - сказано в отчете. К таблице к отчету уточняется, что чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года составляла 3,089 миллиарда рублей. Чистая прибыль без учета курсовых разниц за 9 месяцев 2024 года выросла на 34%, до 2,944 миллиарда рублей. Выручка кикшеринга за этот период составила 12,5 миллиарда рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA кикшеринга увеличилась на 33%, до 6,5 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 52,1% против 51,7% за аналогичный период предыдущего года. Чистый долг компании на 30 сентября 2024 года составил 7,4 миллиарда рублей. За год число средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 45%, до 213 тысяч единиц. Общее количество поездок за отчетный период составило 126,8 миллиона, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а количество поездок на активного пользователя увеличилось до 18,5 с 13,7 годом ранее. По данным на 30 сентября 2024 года, в сервисе зарегистрированы 26,6 миллиона пользователей. "Один из ключевых фокусов в будущем сезоне - операционная эффективность процессов: повышение доступности флота, расстановка СИМ по городам и внутри городов, оптимизация перезарядки и ремонта, дальнейшая локализация компонентов. Успешная работа над этими процессами поможет нам упрочить лидерские позиции в эффективности бизнеса", - прокомментировал финансовый директор Whoosh Александр Синявский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, whoosh, чистая прибыль, отчетность по мсфо