https://1prime.ru/20241126/zapad-853087304.html

Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества

Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества - 26.11.2024, ПРАЙМ

Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества

Запад считает, что единственной альтернативой его могуществу является хаос. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:49+0300

2024-11-26T10:49+0300

2024-11-26T10:49+0300

политика

россия

свр

сергей нарышкин

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запад считает, что единственной альтернативой его могуществу является хаос. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, евроатлантические элиты не хотят признать потерю своего былого могущества и пытаются убедить мир в том, что только западное господство может обеспечить стабильность."Они пытаются убедить весь остальной мир, будто единственная альтернатива власти Запада - это хаос. И для этого сознательно идут на дестабилизацию обстановки в ключевых регионах планеты. И действуют в логике: умри ты сегодня, а я - завтра", - заметил глава ведомства.Он также подчеркнул, что Запад видит себя везде и рассматривает другие страны как объекты подавления, завоевания или грабежа. В отличие от этого, Россия основывается на идее синергии государств и цивилизаций, резюмировал Нарышкин.

https://1prime.ru/20241007/naryshkin-852034032.html

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россия, свр, сергей нарышкин