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Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества
Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества - 26.11.2024, ПРАЙМ
Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества
Запад считает, что единственной альтернативой его могуществу является хаос. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:49+0300
2024-11-26T10:49+0300
2024-11-26T10:49+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запад считает, что единственной альтернативой его могуществу является хаос. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, евроатлантические элиты не хотят признать потерю своего былого могущества и пытаются убедить мир в том, что только западное господство может обеспечить стабильность."Они пытаются убедить весь остальной мир, будто единственная альтернатива власти Запада - это хаос. И для этого сознательно идут на дестабилизацию обстановки в ключевых регионах планеты. И действуют в логике: умри ты сегодня, а я - завтра", - заметил глава ведомства.Он также подчеркнул, что Запад видит себя везде и рассматривает другие страны как объекты подавления, завоевания или грабежа. В отличие от этого, Россия основывается на идее синергии государств и цивилизаций, резюмировал Нарышкин.
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россия, свр, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, СВР, Сергей Нарышкин
Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества
Нарышкин: на Западе думают, что единственная им альтернатива - это хаос
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Запад считает, что единственной альтернативой его могуществу является хаос. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, евроатлантические элиты не хотят признать потерю своего былого могущества и пытаются убедить мир в том, что только западное господство может обеспечить стабильность.
"Они пытаются убедить весь остальной мир, будто единственная альтернатива власти Запада - это хаос. И для этого сознательно идут на дестабилизацию обстановки в ключевых регионах планеты. И действуют в логике: умри ты сегодня, а я - завтра", - заметил глава ведомства.
Он также подчеркнул, что Запад видит себя везде и рассматривает другие страны как объекты подавления, завоевания или грабежа. В отличие от этого, Россия основывается на идее синергии государств и цивилизаций, резюмировал Нарышкин.
Нарышкин заявил о резком росте рисков и угроз со стороны стран Запада