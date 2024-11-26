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Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ
Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ
Страны "Большой семерки" подтвердили намерение к концу текущего года начать предоставление Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов с погашением доходами от | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T22:40+0300
2024-11-26T22:40+0300
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" подтвердили намерение к концу текущего года начать предоставление Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи."Мы не ослабнем в своей решимости оказать Украине необходимую поддержку... Наша цель — начать выплату средств к концу года", — говорится в итоговом документе, распространенном Госдепом США. Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны-члены "Большой семерки" завершают процесс предоставления 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных активов РФ.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в размере почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. При этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных российских активов. Этот займ будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов "Большой семерки", каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. При этом более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear, являющейся одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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g7, замороженные российские активы, поддержка украины, ес, сша
Политика, G7, замороженные российские активы, поддержка Украины, ЕС, США
Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ
Страны G7 подтвердили план перевода Киеву займа на $50 млрд за счет активов РФ
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" подтвердили намерение к концу текущего года начать предоставление Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи.
"Мы не ослабнем в своей решимости оказать Украине необходимую поддержку... Наша цель — начать выплату средств к концу года", — говорится в итоговом документе, распространенном Госдепом США.
Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны-члены "Большой семерки" завершают процесс предоставления 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных активов РФ.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в размере почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. При этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных российских активов. Этот займ будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов "Большой семерки", каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. При этом более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear, являющейся одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине