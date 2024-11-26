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Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ

Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ - 26.11.2024, ПРАЙМ

Страны G7 подтвердили план по переводу Киеву займа за счет активов РФ

Страны "Большой семерки" подтвердили намерение к концу текущего года начать предоставление Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов с погашением доходами от | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T22:40+0300

2024-11-26T22:40+0300

2024-11-26T22:49+0300

политика

g7

замороженные российские активы

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" подтвердили намерение к концу текущего года начать предоставление Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран G7, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи."Мы не ослабнем в своей решимости оказать Украине необходимую поддержку... Наша цель — начать выплату средств к концу года", — говорится в итоговом документе, распространенном Госдепом США. Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны-члены "Большой семерки" завершают процесс предоставления 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных активов РФ.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в размере почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. При этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных российских активов. Этот займ будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов "Большой семерки", каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. При этом более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear, являющейся одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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g7, замороженные российские активы, поддержка украины, ес, сша