https://1prime.ru/20241126/zelenskiy-853107912.html

"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского

"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского

Если Владимир Зеленский продолжит оставаться на территории Украины, то с большой долей вероятности возможна организация против него восстания. Такое мнение... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T23:40+0300

2024-11-26T23:40+0300

2024-11-26T23:40+0300

политика

украина

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский продолжит оставаться на территории Украины, то с большой долей вероятности возможна организация против него восстания. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.По его словам, "вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому сбежать в изгнание, или он останется на Украине, где его убьют и похоронят".Джонсон считает, что сейчас растет изоляция Зеленского, а также повышается уровень напряженности между ним и командующими ВСУ.

https://1prime.ru/20241126/ukraina-853092978.html

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украина, владимир зеленский, всу