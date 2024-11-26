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"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского
"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского
Если Владимир Зеленский продолжит оставаться на территории Украины, то с большой долей вероятности возможна организация против него восстания. Такое мнение... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T23:40+0300
2024-11-26T23:40+0300
2024-11-26T23:40+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский продолжит оставаться на территории Украины, то с большой долей вероятности возможна организация против него восстания. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.По его словам, "вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому сбежать в изгнание, или он останется на Украине, где его убьют и похоронят".Джонсон считает, что сейчас растет изоляция Зеленского, а также повышается уровень напряженности между ним и командующими ВСУ.
https://1prime.ru/20241126/ukraina-853092978.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
"Убьют и похоронят". На Западе не исключили восстания против Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского убьют, если он не сбежит с Украины