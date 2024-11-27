Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241127/aktsii-853116156.html
В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена
В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена - 27.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена
Банк России зафиксировал случаи, когда ряд инвесторов в нарушение законодательства России, без разрешения правкомиссии, покупали бумаги иностранного Yandex N.V, | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:46+0300
2024-11-27T09:47+0300
банк россии
яндекс
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a7f131c5330b8dcc57cf99b44928e11.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России зафиксировал случаи, когда ряд инвесторов в нарушение законодательства России, без разрешения правкомиссии, покупали бумаги иностранного Yandex N.V, чтобы в последствии обменять их на локальные акции после переезда компании в РФ, рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Да, не все смогли воспользоваться предложением (по обмену акций - ред.). Условия сделки имели ограничения по датам приобретения бумаг. Но были и не совсем добросовестные инвесторы, которые в нарушение российского законодательства приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения правкомиссии, чтобы затем взамен получить новые бумаги. Честно скажу, что мы не знаем, как защищать этих акционеров, и не факт, что правильно это делать", - сказал Чистюхин в интервью РБК. По его словам, механизм редомициляции очень многое дал тем российским собственникам, которые изначально строили бизнес через зарубежные компании. "Когда началось санкционное давление, он позволил гибко подойти к защите интересов российских собственников, которые хотели перенести компанию из зарубежной юрисдикции в Россию, при этом сохранив какие-то особенности корпоративного управления, акционерных соглашений, которые не поддерживались российским законодательством", - сказал он. На практике было две базовые проблемы при проведении редомициляции, в том числе проблема самого переезда, отметил он. Ряд иностранных законодательств не допускает смены юрисдикции для компании. Например, Нидерланды. В этом случае пришлось придумывать специальный механизм под названием "инкорпорация", который был применен в случае с "Яндексом". Иностранная компания создала российскую "дочку", которая была продана новым владельцам. Все вопросы выкупа и обмена акций иностранной компании могли решаться исключительно соглашением между зарубежным Yandex и российским МКПАО "Яндекс". "Те акционеры Yandex, которые попадали под условия такого соглашения, смогли подать оферту. Но не все инвесторы были довольны: в частности, первоначальные сроки для подачи оферты были слишком сжаты. Мы рекомендовали продлить эти сроки, что позволило инвесторам собрать необходимые подтверждающие документы и принять участие в обмене и выкупе ценных бумаг", - сказал Чистюхин.
https://1prime.ru/20241126/pribyl-853086717.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1200168c310aa6e7062347061db8719.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
яндекс, акции
Банк России, Яндекс, Акции
09:46 27.11.2024 (обновлено: 09:47 27.11.2024)
 
В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена

ЦБ РФ выявил случаи недобросовестной скупки инвесторами акций Yandex для их обмена

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России зафиксировал случаи, когда ряд инвесторов в нарушение законодательства России, без разрешения правкомиссии, покупали бумаги иностранного Yandex N.V, чтобы в последствии обменять их на локальные акции после переезда компании в РФ, рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Да, не все смогли воспользоваться предложением (по обмену акций - ред.). Условия сделки имели ограничения по датам приобретения бумаг. Но были и не совсем добросовестные инвесторы, которые в нарушение российского законодательства приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения правкомиссии, чтобы затем взамен получить новые бумаги. Честно скажу, что мы не знаем, как защищать этих акционеров, и не факт, что правильно это делать", - сказал Чистюхин в интервью РБК.
По его словам, механизм редомициляции очень многое дал тем российским собственникам, которые изначально строили бизнес через зарубежные компании. "Когда началось санкционное давление, он позволил гибко подойти к защите интересов российских собственников, которые хотели перенести компанию из зарубежной юрисдикции в Россию, при этом сохранив какие-то особенности корпоративного управления, акционерных соглашений, которые не поддерживались российским законодательством", - сказал он.
На практике было две базовые проблемы при проведении редомициляции, в том числе проблема самого переезда, отметил он. Ряд иностранных законодательств не допускает смены юрисдикции для компании. Например, Нидерланды. В этом случае пришлось придумывать специальный механизм под названием "инкорпорация", который был применен в случае с "Яндексом".
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
СМИ: Telegram получил прибыль по итогам первого полугодия
Вчера, 10:33
Иностранная компания создала российскую "дочку", которая была продана новым владельцам. Все вопросы выкупа и обмена акций иностранной компании могли решаться исключительно соглашением между зарубежным Yandex и российским МКПАО "Яндекс".
"Те акционеры Yandex, которые попадали под условия такого соглашения, смогли подать оферту. Но не все инвесторы были довольны: в частности, первоначальные сроки для подачи оферты были слишком сжаты. Мы рекомендовали продлить эти сроки, что позволило инвесторам собрать необходимые подтверждающие документы и принять участие в обмене и выкупе ценных бумаг", - сказал Чистюхин.
 
Банк РоссииЯндексАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала