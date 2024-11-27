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В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена

В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена - 27.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о недобросовестной скупке акций Yandex для их обмена

Банк России зафиксировал случаи, когда ряд инвесторов в нарушение законодательства России, без разрешения правкомиссии, покупали бумаги иностранного Yandex N.V, | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:46+0300

2024-11-27T09:46+0300

2024-11-27T09:47+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России зафиксировал случаи, когда ряд инвесторов в нарушение законодательства России, без разрешения правкомиссии, покупали бумаги иностранного Yandex N.V, чтобы в последствии обменять их на локальные акции после переезда компании в РФ, рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Да, не все смогли воспользоваться предложением (по обмену акций - ред.). Условия сделки имели ограничения по датам приобретения бумаг. Но были и не совсем добросовестные инвесторы, которые в нарушение российского законодательства приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения правкомиссии, чтобы затем взамен получить новые бумаги. Честно скажу, что мы не знаем, как защищать этих акционеров, и не факт, что правильно это делать", - сказал Чистюхин в интервью РБК. По его словам, механизм редомициляции очень многое дал тем российским собственникам, которые изначально строили бизнес через зарубежные компании. "Когда началось санкционное давление, он позволил гибко подойти к защите интересов российских собственников, которые хотели перенести компанию из зарубежной юрисдикции в Россию, при этом сохранив какие-то особенности корпоративного управления, акционерных соглашений, которые не поддерживались российским законодательством", - сказал он. На практике было две базовые проблемы при проведении редомициляции, в том числе проблема самого переезда, отметил он. Ряд иностранных законодательств не допускает смены юрисдикции для компании. Например, Нидерланды. В этом случае пришлось придумывать специальный механизм под названием "инкорпорация", который был применен в случае с "Яндексом". Иностранная компания создала российскую "дочку", которая была продана новым владельцам. Все вопросы выкупа и обмена акций иностранной компании могли решаться исключительно соглашением между зарубежным Yandex и российским МКПАО "Яндекс". "Те акционеры Yandex, которые попадали под условия такого соглашения, смогли подать оферту. Но не все инвесторы были довольны: в частности, первоначальные сроки для подачи оферты были слишком сжаты. Мы рекомендовали продлить эти сроки, что позволило инвесторам собрать необходимые подтверждающие документы и принять участие в обмене и выкупе ценных бумаг", - сказал Чистюхин.

https://1prime.ru/20241126/pribyl-853086717.html

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