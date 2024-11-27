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Стоимость кофе арабика подскочила до рекордного значения почти за 30 лет

Стоимость кофе арабика подскочила до рекордного значения почти за 30 лет - 27.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость кофе арабика подскочила до рекордного значения почти за 30 лет

Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду продолжают бить рекорды, поднявшись до самых высоких уровней с 1997 года, свидетельствуют данные торгов. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T16:06+0300

2024-11-27T16:06+0300

2024-11-27T16:06+0300

кофе арабика

биржа

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду продолжают бить рекорды, поднявшись до самых высоких уровней с 1997 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,74%, до 3,173 доллара за фунт, или примерно до 6 995 долларов за тонну. Максимально в ходе торгов показатель достигал 3,178 доллара, или 7 006 долларов за тонну. Показатель достиг самого высокого уровня с мая 1997 года. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста росла на 2,73%, до 5299 долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 28%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

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кофе арабика, биржа