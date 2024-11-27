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Минпромторг зафиксировал рост торговли России и АСЕАН - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг зафиксировал рост торговли России и АСЕАН
Минпромторг зафиксировал рост торговли России и АСЕАН - 27.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг зафиксировал рост торговли России и АСЕАН
Товарооборот России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам января-сентября вырос на 10% и превысил 17 миллиардов долларов, сообщил... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:33+0300
2024-11-27T12:33+0300
экономика
россия
минпромторг
асеан
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам января-сентября вырос на 10% и превысил 17 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия - АСЕАН". "В прошлом году общий товарооборот России и стран АСЕАН вырос на 15% и составил около 22 миллиардов долларов США. А за январь-сентябрь текущего года прибавил еще 10% и превысил 17 миллиардов долларов США. При этом у нас сбалансированные товарные потоки: российский экспорт в государства региона сопоставим с импортом", – приводит слова Груздева пресс-служба министерства. Замглавы Минпромторга РФ также обозначил приоритетные направления развития торгово-промышленного сотрудничества с государствами АСЕАН - это химическая промышленность, фармацевтика и медицинское оборудование, возобновляемая энергетика и цифровые технологии.
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россия, минпромторг, асеан
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, АСЕАН
12:33 27.11.2024
 
Минпромторг зафиксировал рост торговли России и АСЕАН

Минпромторг: торговля России и АСЕАН превысила 17 миллиардов долларов

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАСЕАН
АСЕАН
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам января-сентября вырос на 10% и превысил 17 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия - АСЕАН".
"В прошлом году общий товарооборот России и стран АСЕАН вырос на 15% и составил около 22 миллиардов долларов США. А за январь-сентябрь текущего года прибавил еще 10% и превысил 17 миллиардов долларов США. При этом у нас сбалансированные товарные потоки: российский экспорт в государства региона сопоставим с импортом", – приводит слова Груздева пресс-служба министерства.
Замглавы Минпромторга РФ также обозначил приоритетные направления развития торгово-промышленного сотрудничества с государствами АСЕАН - это химическая промышленность, фармацевтика и медицинское оборудование, возобновляемая энергетика и цифровые технологии.
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ЭкономикаРОССИЯМинпромторгАСЕАН
 
 
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