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В АСЕАН рассказали о платежных механизмах для торговли с Россией - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В АСЕАН рассказали о платежных механизмах для торговли с Россией
В АСЕАН рассказали о платежных механизмах для торговли с Россией - 27.11.2024, ПРАЙМ
В АСЕАН рассказали о платежных механизмах для торговли с Россией
Китайский юань является одной из валют, в которых Россия торгует со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но решения по... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T05:47+0300
2024-11-27T05:47+0300
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 ноя – ПРАЙМ. Китайский юань является одной из валют, в которых Россия торгует со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но решения по конкретным платежными механизмам принимаются индивидуально каждой компанией, заявил РИА Новости исполнительный директор делового совета "Россия – АСЕАН" Данияр Акказиев. "Вопрос насущный. Вы знаете, сейчас как такового единого механизма нет, не существует. Каждая компания ищет возможности самостоятельно, либо под каждый проект также прорабатываются разные возможности платежей. Но, насколько многим известно, часть определенных операций идет с использованием китайского юаня. Один из механизмов", - сказал Акказиев агентству "на полях" бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН". Он добавил, что в настоящее время нет и обсуждений о возможности использования разрабатываемых в БРИКС платежных механизмов для торговли стран АСЕАН с Москвой. "Безусловно, при нынешних условиях это должно обсуждаться. И страны АСЕАН, которые сейчас присоединяются к (работе - ред.) БРИКС, заявляли, что они хотят, они стараются использовать все возможности, которые будет давать ассоциация БРИКС в данном контексте", - подчеркнул Акказиев. Страны БРИКС работают над созданием единой системы BRICS Pay в рамках развития общей платформы розничных платежей и переводов между странами-членами объединения. А на саммите организации в Казани 22-24 октября лидеры стран объединения договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Кроме того, ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge. Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.
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рынки, россия, москва, казань, малайзия, асеан, минфин рф, минфин
Рынки, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАНЬ, МАЛАЙЗИЯ, АСЕАН, Минфин РФ, Минфин
05:47 27.11.2024
 
В АСЕАН рассказали о платежных механизмах для торговли с Россией

Глава делового совета "Россия - АСЕАН" Акказиев: Россия торгует с АСЕАН в

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 ноя – ПРАЙМ. Китайский юань является одной из валют, в которых Россия торгует со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но решения по конкретным платежными механизмам принимаются индивидуально каждой компанией, заявил РИА Новости исполнительный директор делового совета "Россия – АСЕАН" Данияр Акказиев.
"Вопрос насущный. Вы знаете, сейчас как такового единого механизма нет, не существует. Каждая компания ищет возможности самостоятельно, либо под каждый проект также прорабатываются разные возможности платежей. Но, насколько многим известно, часть определенных операций идет с использованием китайского юаня. Один из механизмов", - сказал Акказиев агентству "на полях" бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН".
Он добавил, что в настоящее время нет и обсуждений о возможности использования разрабатываемых в БРИКС платежных механизмов для торговли стран АСЕАН с Москвой. "Безусловно, при нынешних условиях это должно обсуждаться. И страны АСЕАН, которые сейчас присоединяются к (работе - ред.) БРИКС, заявляли, что они хотят, они стараются использовать все возможности, которые будет давать ассоциация БРИКС в данном контексте", - подчеркнул Акказиев.
Страны БРИКС работают над созданием единой системы BRICS Pay в рамках развития общей платформы розничных платежей и переводов между странами-членами объединения. А на саммите организации в Казани 22-24 октября лидеры стран объединения договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Кроме того, ЦБ и Минфин России обсуждают с партнерами по БРИКС многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge.
Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.
 
ЭкономикаРынкиРОССИЯМОСКВАКАЗАНЬМАЛАЙЗИЯАСЕАНМинфин РФМинфин
 
 
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