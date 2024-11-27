https://1prime.ru/20241127/avto-853104891.html

Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто

Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто - 27.11.2024, ПРАЙМ

Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто

Китайские автомобили уверено заняли свою нишу на рынке новых авто, а кросс-интерес покупателей к ним растет. К такому выводу пришли участники состоявшейся во... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T05:00+0300

2024-11-27T05:00+0300

2024-11-27T05:00+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Китайские автомобили уверено заняли свою нишу на рынке новых авто, а кросс-интерес покупателей к ним растет. К такому выводу пришли участники состоявшейся во вторник дилерской конференции "Высшая передача".На фоне активности в сегменте новых авто китайских производителей и их дилеров доля предложения моделей из Поднебесной стабилизировалась на уровне 68%. Доля российских автомобилей при этом составляет 22%, рассказал Артем Соколов, руководитель команды аналитики коммерческого блока "Авито Авто".Лояльность к китайскому автопрому наглядно демонстрирует анализ кросс-интереса покупателей машин. Поисковые запросы тех, кто купил новый китайский авто, ранее включали европейские, японские или корейские марки – именно машины с пробегом рассматривали наряду с "китайцами".Однако сегодня альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся другие "китайцы". Например, авто марки Geely сравнивают с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Вместе с новой моделью бренда JETOUR рассматривают Jaecoo J7, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.Среди машин с пробегом доля китайского автопрома составляет 5%. Доля российских моделей – 25%. На первом месте продукция производителей других стран – на ее долю в совокупности приходится 70%. В тройку лидеров вошли японские автомобили с долей 21% от всего предложения, немецкие (17%) и южнокорейские (15%) авто.

https://1prime.ru/20241119/avto-852889460.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто