https://1prime.ru/20241127/avto-853104891.html
Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто
Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто - 27.11.2024, ПРАЙМ
Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто
Китайские автомобили уверено заняли свою нишу на рынке новых авто, а кросс-интерес покупателей к ним растет. К такому выводу пришли участники состоявшейся во... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T05:00+0300
2024-11-27T05:00+0300
2024-11-27T05:00+0300
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Китайские автомобили уверено заняли свою нишу на рынке новых авто, а кросс-интерес покупателей к ним растет. К такому выводу пришли участники состоявшейся во вторник дилерской конференции "Высшая передача".На фоне активности в сегменте новых авто китайских производителей и их дилеров доля предложения моделей из Поднебесной стабилизировалась на уровне 68%. Доля российских автомобилей при этом составляет 22%, рассказал Артем Соколов, руководитель команды аналитики коммерческого блока "Авито Авто".Лояльность к китайскому автопрому наглядно демонстрирует анализ кросс-интереса покупателей машин. Поисковые запросы тех, кто купил новый китайский авто, ранее включали европейские, японские или корейские марки – именно машины с пробегом рассматривали наряду с "китайцами".Однако сегодня альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся другие "китайцы". Например, авто марки Geely сравнивают с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Вместе с новой моделью бренда JETOUR рассматривают Jaecoo J7, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.Среди машин с пробегом доля китайского автопрома составляет 5%. Доля российских моделей – 25%. На первом месте продукция производителей других стран – на ее долю в совокупности приходится 70%. В тройку лидеров вошли японские автомобили с долей 21% от всего предложения, немецкие (17%) и южнокорейские (15%) авто.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Россияне нашли алгоритм выбора китайских авто
"Авито Авто": доля новых китайских авто на рынке составляет 68%
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Китайские автомобили уверено заняли свою нишу на рынке новых авто, а кросс-интерес покупателей к ним растет. К такому выводу пришли участники состоявшейся во вторник дилерской конференции "Высшая передача".
На фоне активности в сегменте новых авто китайских производителей и их дилеров доля предложения моделей из Поднебесной стабилизировалась на уровне 68%. Доля российских автомобилей при этом составляет 22%, рассказал Артем Соколов, руководитель команды аналитики коммерческого блока "Авито Авто".
Лояльность к китайскому автопрому наглядно демонстрирует анализ кросс-интереса покупателей машин. Поисковые запросы тех, кто купил новый китайский авто, ранее включали европейские, японские или корейские марки – именно машины с пробегом рассматривали наряду с "китайцами".
Однако сегодня альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся другие "китайцы". Например, авто марки Geely сравнивают с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Вместе с новой моделью бренда JETOUR рассматривают Jaecoo J7, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.
Россияне наконец раскусили китайские авто
Среди машин с пробегом доля китайского автопрома составляет 5%. Доля российских моделей – 25%. На первом месте продукция производителей других стран – на ее долю в совокупности приходится 70%. В тройку лидеров вошли японские автомобили с долей 21% от всего предложения, немецкие (17%) и южнокорейские (15%) авто.