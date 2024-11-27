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СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае - 27.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае
СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае - 27.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае
Немецкий концерн Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:55+0300
2024-11-27T13:18+0300
volkswagen
китай
германия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий концерн Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании. "Немецкий автопроизводитель и SAIC продадут завод компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), которая является дочерним предприятием шанхайской государственной Lingang Development Group", - написало агентство. Сумма сделки не сообщается. Согласно договоренности, SMVIC также приобретает тестовые линии в городах Турфан Синьцзян-Уйгурского района и Аньтин в Шанхае. Таким образом, после совершения сделки Volkswagen больше не будет присутствовать в Синьцзяне. В то же время немецкий концерн в дальнейшем расширит свое партнерство с SAIC, их совместное предприятие намерено выпустить 18 новых моделей к 2030 году, отмечает Рейтер. Зимой газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда. Концерн Volkswagen предоставлял РИА Новости заявление, в котором подтвердил конфискацию автомобилей. МИД КНР тогда выражал надежду, что концерн Volkswagen будет отличать правду от лжи и ценить возможности для инвестиций и развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. МИД КНР выступил против внесения китайских компаний в санкционный список США. Пекин заявлял, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.
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volkswagen, китай, германия
Volkswagen, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
12:55 27.11.2024 (обновлено: 13:18 27.11.2024)
 
СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае

Reuters: концерн Volkswagen намерен продать свой завод в китайском Синьцзяне

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий концерн Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.
"Немецкий автопроизводитель и SAIC продадут завод компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), которая является дочерним предприятием шанхайской государственной Lingang Development Group", - написало агентство.
Сумма сделки не сообщается. Согласно договоренности, SMVIC также приобретает тестовые линии в городах Турфан Синьцзян-Уйгурского района и Аньтин в Шанхае. Таким образом, после совершения сделки Volkswagen больше не будет присутствовать в Синьцзяне. В то же время немецкий концерн в дальнейшем расширит свое партнерство с SAIC, их совместное предприятие намерено выпустить 18 новых моделей к 2030 году, отмечает Рейтер.
Зимой газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда. Концерн Volkswagen предоставлял РИА Новости заявление, в котором подтвердил конфискацию автомобилей. МИД КНР тогда выражал надежду, что концерн Volkswagen будет отличать правду от лжи и ценить возможности для инвестиций и развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.
МИД КНР выступил против внесения китайских компаний в санкционный список США. Пекин заявлял, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.
 
VolkswagenКИТАЙГЕРМАНИЯ
 
 
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