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СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае

СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае - 27.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Volkswagen намерен продать свой завод в Китае

Немецкий концерн Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:55+0300

2024-11-27T12:55+0300

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volkswagen

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий концерн Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании. "Немецкий автопроизводитель и SAIC продадут завод компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), которая является дочерним предприятием шанхайской государственной Lingang Development Group", - написало агентство. Сумма сделки не сообщается. Согласно договоренности, SMVIC также приобретает тестовые линии в городах Турфан Синьцзян-Уйгурского района и Аньтин в Шанхае. Таким образом, после совершения сделки Volkswagen больше не будет присутствовать в Синьцзяне. В то же время немецкий концерн в дальнейшем расширит свое партнерство с SAIC, их совместное предприятие намерено выпустить 18 новых моделей к 2030 году, отмечает Рейтер. Зимой газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда. Концерн Volkswagen предоставлял РИА Новости заявление, в котором подтвердил конфискацию автомобилей. МИД КНР тогда выражал надежду, что концерн Volkswagen будет отличать правду от лжи и ценить возможности для инвестиций и развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. МИД КНР выступил против внесения китайских компаний в санкционный список США. Пекин заявлял, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.

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volkswagen, китай, германия