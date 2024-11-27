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﻿Выпуск легковых автомобилей в РФ за десять месяцев вырос на 41,4 процента

﻿Выпуск легковых автомобилей в РФ за десять месяцев вырос на 41,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

﻿Выпуск легковых автомобилей в РФ за десять месяцев вырос на 41,4 процента

Производство легковых автомобилей в России по итогам января-октября выросло на 41,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 599 тысяч... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:28+0300

2024-11-27T19:28+0300

2024-11-27T19:28+0300

экономика

россия

росстат

выпуск автомобилей

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-октября выросло на 41,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 599 тысяч единиц, следует из данных Росстата. При этом в октябре оно выросло на 54,1% по сравнению с октябрем прошлого года, а к сентябрю текущего - на 38,6%. В абсолютных цифрах производство за месяц составило 91,2 тысячи штук. Производство грузовиков за десять месяцев составило 161 тысячу штук, увеличившись на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. В октябре их выпуск вырос на 9,3% в годовом выражении, а в месячном - на 2,6%. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-октябре сократился на 3,9% - до 1,5 тысяч штук, массой более 5 тонн - вырос на 14,5%, до 1,3 тысячи штук. Производство двигателей внутреннего сгорания за десять месяцев выросло на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,1 тысячи штук.

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россия, росстат, выпуск автомобилей