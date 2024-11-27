https://1prime.ru/20241127/avtobusy-853112528.html

Автобусы в Благовещенске частично не вышли на маршруты из-за снегопада

Автобусы в Благовещенске частично не вышли на маршруты из-за снегопада - 27.11.2024, ПРАЙМ

Автобусы в Благовещенске частично не вышли на маршруты из-за снегопада

Автобусы в Благовещенске в Приамурье из-за снежной "бури столетия" частично не смогли выйти на маршруты, часть общественного транспорта не смогла покинуть... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T05:06+0300

2024-11-27T05:06+0300

2024-11-27T05:06+0300

бизнес

россия

экономика

благовещенск

белогорск

приамурье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853112528.jpg?1732673215

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – ПРАЙМ. Автобусы в Благовещенске в Приамурье из-за снежной "бури столетия" частично не смогли выйти на маршруты, часть общественного транспорта не смогла покинуть гаражи и базы из-за обильного снега, сообщает администрация областной столицы Амурской области. Непрекращающийся практически двое суток снегопад в Благовещенске получил звание "бури столетия". Снегопад принёс в областную столицу в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. За ночь на среду в городе выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада – 36 миллиметров, уточнили в мэрии. "Снежная буря столетия внесла серьезные коррективы в расписание движения общественного транспорта в областном центре. Из-за погодных условий с утра на маршруты смогли выйти не все автобусы. На данный момент на маршрутах от двух до шести автобусов. Постепенно их количество будет увеличиваться: как только машины смогут покинуть свои гаражи и базы, которые также сначала необходимо расчистить от снега. Также по маршруту №1 автобус пока идёт только до "Василька", до "Мухинки" на данный момент движение ограничено", - говорится в сообщении. Вышедшие в рейс автобусы вязнут в снегу, их помогают выталкивать пассажиры или водители других машин, полицейские и спасатели. Соцсети города публикуют сотни видео и фото подобных ситуаций. Многие горожане не рискнули ехать на своих автомобилях на работу, поскольку город очищен от снега лишь частично, и большинство дорог остаются под снегом. Дворы Благовещенска уставлены машинами, которые за ночь замело буквально с крышей. Даже полноприводные автомобили застревают и буксуют на дороге из-за того, что снег мягкий и рыхлый. Благовещенцы делятся скринами с приложения онлайн-такси, и отмечают выросшие в несколько раз цены. Благовещенские школы перевели на дистанционное обучение. "Буря столетия скорректировала и учебный процесс в школах города. Учеников переводят на дистанционное обучение, занятия пройдут на площадке "Сферум". У первой смены учащихся сегодня сократили время уроков. Занятия в онлайн-режиме предварительно продлятся до пятницы. Детские сады работают в привычном режиме", - сообщила мэрия города. Кроме того, подобная ситуация с пассажироперевозками и в Белогорске. В Единой диспетчерской службе сообщили, что в связи со сложными погодными условиями на маршрутные линии смогли выйти лишь 12 автобусов. В школы Белогорска в первую смену в связи с погодными условиями пришло чуть более 50% обучающихся. "Потому занятия второй смены будут проходить согласно расписанию, но количество уроков сокращено до четырех. Детские сады работают в штатном режиме", - написал мэр Белогорска Станислав Мелюков.

благовещенск

белогорск

приамурье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, благовещенск, белогорск, приамурье