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Бензин на российской бирже продолжает дешеветь

Бензин на российской бирже продолжает дешеветь - 27.11.2024, ПРАЙМ

Бензин на российской бирже продолжает дешеветь

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продолжила снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:21+0300

2024-11-27T14:21+0300

2024-11-27T14:21+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продолжила снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. Цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,58% - до 59 092 рублей за тонну. Тонна Аи-95 подешевела на 0,46% - до 62 425 рублей. Кроме того, по итогам торговой сессии снизилась цена на зимнее дизельное топливо. Оно подешевело на 0,46% - до 74 241 рубля за тонну, однако цена все еще находится на уровне прошлогодних максимумов. При этом летнее дизтопливо подорожало на 0,16%, до 60 319 рублей за тонну, межсезонное - на 0,23%, до 58 022 рублей. Стоимость мазута снизилась на 0,32%, до 30 334 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 4,52%, до 29 583 рублей за тонну. В то же время авиакеросин вырос в цене на 1,46%, до 81 094 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, сейчас власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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россия, биржевые торги, аи-92, аи-95, цены на бензин