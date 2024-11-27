https://1prime.ru/20241127/benzin-853138120.html

Бензин на заправках в России за неделю подорожал почти на 0,4 процента

Бензин на заправках в России за неделю подорожал почти на 0,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Бензин на заправках в России за неделю подорожал почти на 0,4 процента

Средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 ноября выросла на 0,35%, или на 21 копейку - до 59,65 рубля за литр, дизтоплива - на 0,51%, или на 35 копеек, | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:23+0300

2024-11-27T19:23+0300

2024-11-27T19:24+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 ноября выросла на 0,35%, или на 21 копейку - до 59,65 рубля за литр, дизтоплива - на 0,51%, или на 35 копеек, до 68,76 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 11 по 18 ноября, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,3%, или на 18 копеек - до 59,44 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,54%, или на 37 копеек, до 68,41 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,41% - до 54,32 рубля за литр, Аи-95 - на 0,34%, до 59,51 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,27% - до 81,17 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 19 по 25 ноября составила 0,36%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 78 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал на Сахалине - на 1,2%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 22 ноября объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241122/benzin-853022634.html

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россия, росстат