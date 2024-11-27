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Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума
Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума - 27.11.2024, ПРАЙМ
Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума
Уровень безработицы в России в октябре 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:09+0300
2024-11-27T19:09+0300
экономика
россия
экономика рф
росстат
безработица в россии
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в октябре 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. "В октябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в июне 2024 года, когда безработица опустилась до 2,4%. На этом уровне она оставалась в июле, августе и сентябре. При этом если в сентябре общая численность безработных в стране составляла 1,824 миллиона человек, то в октябре она снизилась до 1,753 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре 2024 года составила 76,3 миллиона человек. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
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россия, экономика рф, росстат, безработица в россии
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, Росстат, безработица в России
19:09 27.11.2024
 
Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума

Росстат: безработица в РФ в октябре снизилась до исторического минимума в 2,3%

© fotolia.com / endostockСобеседование
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© fotolia.com / endostock
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в октябре 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,3%, свидетельствуют данные Росстата.
"В октябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в июне 2024 года, когда безработица опустилась до 2,4%. На этом уровне она оставалась в июле, августе и сентябре.
При этом если в сентябре общая численность безработных в стране составляла 1,824 миллиона человек, то в октябре она снизилась до 1,753 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре 2024 года составила 76,3 миллиона человек.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯэкономика РФРосстатбезработица в России
 
 
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