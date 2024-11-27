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Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума

Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума - 27.11.2024, ПРАЙМ

Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума

Уровень безработицы в России в октябре 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:09+0300

2024-11-27T19:09+0300

2024-11-27T19:09+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в октябре 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. "В октябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в июне 2024 года, когда безработица опустилась до 2,4%. На этом уровне она оставалась в июле, августе и сентябре. При этом если в сентябре общая численность безработных в стране составляла 1,824 миллиона человек, то в октябре она снизилась до 1,753 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре 2024 года составила 76,3 миллиона человек. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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