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Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП - 27.11.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:43+0300
2024-11-27T13:43+0300
малый и средний бизнес
мораторий на банкротство
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес. Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Доходная часть бюджета, в первую очередь, должна быть исполнена. Часть дискуссии уже прошла, а что будет с налогами на прибыль? Особенно то, что зачисляется в региональные бюджеты. А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в состоянии банкротства?", - сказала спикер при обсуждении документа. По ее мнению, "может быть надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры, может быть наложить мораторий на банкротство?". "Вернуться к опыту кризиса 2008 года, где эта норма была очень эффективна", - заключила Матвиенко. -0-
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малый и средний бизнес, мораторий на банкротство, валентина матвиенко
малый и средний бизнес, мораторий на банкротство, Валентина Матвиенко
13:43 27.11.2024
 
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП

Матвиенко предложила подумать о моратории на банкротство малого и среднего бизнеса

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес.
Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Доходная часть бюджета, в первую очередь, должна быть исполнена. Часть дискуссии уже прошла, а что будет с налогами на прибыль? Особенно то, что зачисляется в региональные бюджеты. А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в состоянии банкротства?", - сказала спикер при обсуждении документа.
По ее мнению, "может быть надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры, может быть наложить мораторий на банкротство?". "Вернуться к опыту кризиса 2008 года, где эта норма была очень эффективна", - заключила Матвиенко. -0-
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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12:58
 
малый и средний бизнесмораторий на банкротствоВалентина Матвиенко
 
 
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