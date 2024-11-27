https://1prime.ru/20241127/biznes-853124258.html

Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП

Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП - 27.11.2024, ПРАЙМ

Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:43+0300

2024-11-27T13:43+0300

2024-11-27T13:43+0300

малый и средний бизнес

мораторий на банкротство

валентина матвиенко

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес. Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Доходная часть бюджета, в первую очередь, должна быть исполнена. Часть дискуссии уже прошла, а что будет с налогами на прибыль? Особенно то, что зачисляется в региональные бюджеты. А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в состоянии банкротства?", - сказала спикер при обсуждении документа. По ее мнению, "может быть надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры, может быть наложить мораторий на банкротство?". "Вернуться к опыту кризиса 2008 года, где эта норма была очень эффективна", - заключила Матвиенко. -0-

https://1prime.ru/20241127/defitsit-853123086.html

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малый и средний бизнес, мораторий на банкротство, валентина матвиенко