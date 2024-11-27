https://1prime.ru/20241127/biznes-853124258.html
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП - 27.11.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:43+0300
2024-11-27T13:43+0300
2024-11-27T13:43+0300
малый и средний бизнес
мораторий на банкротство
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес. Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Доходная часть бюджета, в первую очередь, должна быть исполнена. Часть дискуссии уже прошла, а что будет с налогами на прибыль? Особенно то, что зачисляется в региональные бюджеты. А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в состоянии банкротства?", - сказала спикер при обсуждении документа. По ее мнению, "может быть надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры, может быть наложить мораторий на банкротство?". "Вернуться к опыту кризиса 2008 года, где эта норма была очень эффективна", - заключила Матвиенко. -0-
https://1prime.ru/20241127/defitsit-853123086.html
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малый и средний бизнес, мораторий на банкротство, валентина матвиенко
малый и средний бизнес, мораторий на банкротство, Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила рассмотреть введение моратория на банкротство МСП
Матвиенко предложила подумать о моратории на банкротство малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения моратория на банкротство для малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес.
Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Доходная часть бюджета, в первую очередь, должна быть исполнена. Часть дискуссии уже прошла, а что будет с налогами на прибыль? Особенно то, что зачисляется в региональные бюджеты. А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в состоянии банкротства?", - сказала спикер при обсуждении документа.
По ее мнению, "может быть надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры, может быть наложить мораторий на банкротство?". "Вернуться к опыту кризиса 2008 года, где эта норма была очень эффективна", - заключила Матвиенко. -0-
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