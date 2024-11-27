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Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25% - 27.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241127/chek-853113308.html
Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25%
Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25% - 27.11.2024, ПРАЙМ
Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25%
Средний чек перевода через систему быстрых платежей (СБП) за 10 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T06:46+0300
2024-11-27T06:46+0300
финансы
экономика
россия
москва
русский стандарт
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средний чек перевода через систему быстрых платежей (СБП) за 10 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт". "Аналитики банка "Русский стандарт" отметили интересный тренд – через СБП стали переводить средства чаще и на значительно более высокие средние чеки. Средний чек перевода через СБП вырос на 25%", - сказано в материалах. В рамках исследования были проанализированы все переводы в онлайн-сервисах банка за 10 месяцев 2024 и 2023 годов. Выяснилось, что средняя сумма перевода через СБП в январе-октябре 2024 года составила 11 666 рублей против 9306 рублей годом ранее. Также аналитики выяснили, что на фоне роста популярности СБП общее число переводов через эту систему за минувшие 10 месяцев выросло на 29%, а сумма - на 62% к аналогичному периоду прошлого года. По данным банка, если за 100% взять два вида переводов – через СБП и с карты на карту, то в статистике января-октября 2024 года первые лидируют с подавляющим преимуществом - 94% против 6%. В аналогичном периоде прошлого года доля переводов через СБП была несколько ниже - 90% против 10% у карт. Похожая статистика и по суммам переводов. "По общей сумме переводов на СБП пришлось 96% против 4% у карт. Годом ранее соотношение было также в пользу СБП, но с меньшей долей, чем в январе-октябре 2024 года – 90% против 10% соответственно", - говорится в исследовании.
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финансы, россия, москва, русский стандарт
Финансы, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Русский стандарт
06:46 27.11.2024
 
Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25%

"Русский стандарт": средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25%

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средний чек перевода через систему быстрых платежей (СБП) за 10 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".
"Аналитики банка "Русский стандарт" отметили интересный тренд – через СБП стали переводить средства чаще и на значительно более высокие средние чеки. Средний чек перевода через СБП вырос на 25%", - сказано в материалах.
В рамках исследования были проанализированы все переводы в онлайн-сервисах банка за 10 месяцев 2024 и 2023 годов. Выяснилось, что средняя сумма перевода через СБП в январе-октябре 2024 года составила 11 666 рублей против 9306 рублей годом ранее.
Также аналитики выяснили, что на фоне роста популярности СБП общее число переводов через эту систему за минувшие 10 месяцев выросло на 29%, а сумма - на 62% к аналогичному периоду прошлого года.
По данным банка, если за 100% взять два вида переводов – через СБП и с карты на карту, то в статистике января-октября 2024 года первые лидируют с подавляющим преимуществом - 94% против 6%. В аналогичном периоде прошлого года доля переводов через СБП была несколько ниже - 90% против 10% у карт.
Похожая статистика и по суммам переводов. "По общей сумме переводов на СБП пришлось 96% против 4% у карт. Годом ранее соотношение было также в пользу СБП, но с меньшей долей, чем в январе-октябре 2024 года – 90% против 10% соответственно", - говорится в исследовании.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАРусский стандарт
 
 
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