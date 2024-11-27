https://1prime.ru/20241127/chek-853113308.html

Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25%

Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25% - 27.11.2024, ПРАЙМ

Средний чек перевода через СБП за 10 месяцев вырос на 25%

Средний чек перевода через систему быстрых платежей (СБП) за 10 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T06:46+0300

2024-11-27T06:46+0300

2024-11-27T06:46+0300

финансы

экономика

россия

москва

русский стандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853113308.jpg?1732679179

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средний чек перевода через систему быстрых платежей (СБП) за 10 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт". "Аналитики банка "Русский стандарт" отметили интересный тренд – через СБП стали переводить средства чаще и на значительно более высокие средние чеки. Средний чек перевода через СБП вырос на 25%", - сказано в материалах. В рамках исследования были проанализированы все переводы в онлайн-сервисах банка за 10 месяцев 2024 и 2023 годов. Выяснилось, что средняя сумма перевода через СБП в январе-октябре 2024 года составила 11 666 рублей против 9306 рублей годом ранее. Также аналитики выяснили, что на фоне роста популярности СБП общее число переводов через эту систему за минувшие 10 месяцев выросло на 29%, а сумма - на 62% к аналогичному периоду прошлого года. По данным банка, если за 100% взять два вида переводов – через СБП и с карты на карту, то в статистике января-октября 2024 года первые лидируют с подавляющим преимуществом - 94% против 6%. В аналогичном периоде прошлого года доля переводов через СБП была несколько ниже - 90% против 10% у карт. Похожая статистика и по суммам переводов. "По общей сумме переводов на СБП пришлось 96% против 4% у карт. Годом ранее соотношение было также в пользу СБП, но с меньшей долей, чем в январе-октябре 2024 года – 90% против 10% соответственно", - говорится в исследовании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, русский стандарт