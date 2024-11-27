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Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров

Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров - 27.11.2024, ПРАЙМ

Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров

Количество вакансий на рынке труда по квалифицированным рабочим кадрам на одного безработного вырос в 2,5 раза за несколько последних лет, сообщил министр труда | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:58+0300

2024-11-27T12:58+0300

2024-11-27T12:58+0300

экономика

россия

минтруд

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество вакансий на рынке труда по квалифицированным рабочим кадрам на одного безработного вырос в 2,5 раза за несколько последних лет, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. "Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза", - сказал Котяков во время правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что кадровая потребность до 2030 года составляет не менее 2,4 миллиона человек. При этом число вакансий по операторам машинного оборудования на одного безработного человека выросло в два раза. "Сегодня на портале "Работа России" размещено порядка двух миллионов вакансий. Зарегистрировано около 18 миллионов соискателей и 2,4 миллиона работодателей. К порталу подключены 1415 образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования", - добавил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд