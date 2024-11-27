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Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров
Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров - 27.11.2024, ПРАЙМ
Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров
Количество вакансий на рынке труда по квалифицированным рабочим кадрам на одного безработного вырос в 2,5 раза за несколько последних лет, сообщил министр труда | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:58+0300
2024-11-27T12:58+0300
2024-11-27T12:58+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество вакансий на рынке труда по квалифицированным рабочим кадрам на одного безработного вырос в 2,5 раза за несколько последних лет, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. "Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза", - сказал Котяков во время правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что кадровая потребность до 2030 года составляет не менее 2,4 миллиона человек. При этом число вакансий по операторам машинного оборудования на одного безработного человека выросло в два раза. "Сегодня на портале "Работа России" размещено порядка двух миллионов вакансий. Зарегистрировано около 18 миллионов соискателей и 2,4 миллиона работодателей. К порталу подключены 1415 образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования", - добавил министр.
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россия, минтруд
Экономика, РОССИЯ, Минтруд
Минтруд отметил рост дефицита квалифицированных рабочих кадров
Котяков: дефицит квалифицированных рабочих кадров вырос в 2,5 раза
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество вакансий на рынке труда по квалифицированным рабочим кадрам на одного безработного вырос в 2,5 раза за несколько последних лет, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза", - сказал Котяков во время правительственного часа в Госдуме.
Он отметил, что кадровая потребность до 2030 года составляет не менее 2,4 миллиона человек. При этом число вакансий по операторам машинного оборудования на одного безработного человека выросло в два раза.
"Сегодня на портале "Работа России" размещено порядка двух миллионов вакансий. Зарегистрировано около 18 миллионов соискателей и 2,4 миллиона работодателей. К порталу подключены 1415 образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования", - добавил министр.
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