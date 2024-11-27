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США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР - 27.11.2024, ПРАЙМ
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США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР
США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР - 27.11.2024, ПРАЙМ
США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР
Вашингтон продолжает преследовать цель по навязыванию Армении так называемой демократизации, следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:02+0300
2024-11-27T10:02+0300
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Вашингтон продолжает преследовать цель по навязыванию Армении так называемой демократизации, следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Однако подобная практика в других странах и регионах показала, что она несет разрушение. Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий - нынешнее состояние Украины", - подчеркнули представители.СВР также отметила, что американский госдеп сомневается в неотвратимости сближения Армении с Западом, поскольку "умеющие считать деньги" армяне прекрасно осознают потенциальный ущерб экономике от разрыва традиционных региональных связей.
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сша, запад
Политика, США, ЗАПАД
10:02 27.11.2024
 
США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР

СВР: Вашингтон преследует цель по навязыванию Армении так называемой демократизации

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© fotolia.com / Regisser.com
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Вашингтон продолжает преследовать цель по навязыванию Армении так называемой демократизации, следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Однако подобная практика в других странах и регионах показала, что она несет разрушение. Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий - нынешнее состояние Украины", - подчеркнули представители.
СВР также отметила, что американский госдеп сомневается в неотвратимости сближения Армении с Западом, поскольку "умеющие считать деньги" армяне прекрасно осознают потенциальный ущерб экономике от разрыва традиционных региональных связей.
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