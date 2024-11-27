https://1prime.ru/20241127/demokratizatsiya-853116714.html

США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР

США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР - 27.11.2024, ПРАЙМ

США хотят насильно "демократизировать" Армению, отметили в СВР

Вашингтон продолжает преследовать цель по навязыванию Армении так называемой демократизации, следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:02+0300

2024-11-27T10:02+0300

2024-11-27T10:02+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Вашингтон продолжает преследовать цель по навязыванию Армении так называемой демократизации, следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Однако подобная практика в других странах и регионах показала, что она несет разрушение. Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке. Наиболее яркий - нынешнее состояние Украины", - подчеркнули представители.СВР также отметила, что американский госдеп сомневается в неотвратимости сближения Армении с Западом, поскольку "умеющие считать деньги" армяне прекрасно осознают потенциальный ущерб экономике от разрыва традиционных региональных связей.

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