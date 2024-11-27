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Французские депутаты проголосовали против соглашения ЕС-МЕРКОСУР

Французские депутаты проголосовали против соглашения ЕС-МЕРКОСУР - 27.11.2024, ПРАЙМ

Французские депутаты проголосовали против соглашения ЕС-МЕРКОСУР

Французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле ЕС-МЕРКОСУР "в том виде, как оно есть". | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T01:47+0300

2024-11-27T01:47+0300

2024-11-27T01:47+0300

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ПАРИЖ, 27 ноя - ПРАЙМ. Французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле ЕС-МЕРКОСУР "в том виде, как оно есть". Так, 484 депутата проголосовали против, 70 - за. Трансляция заседания велась на официальном сайте госоргана. Голосование не имеет юридической силы и призвано подтвердить позицию Франции по этому вопросу. "Этот результат является демократическим мандатом, укрепляющим нашу легитимность в защите нашей позиции "нет" сделке перед Еврокомиссией и Европейским советом", - подчеркнула министр-делегат по вопросам внешней торговли Софи Примас. "В нынешних условиях" этот проект соглашения между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) не гарантирует "справедливых условий конкуренции для наших фермеров", подчеркнула министр сельского хозяйства Анни Женеверд. Голосование было устроено по инициативе премьер-министра Мишеля Барнье на фоне возобновившихся протестов фермеров во Франции. Уже вторую неделю подряд они устраивают акции протеста по всей стране, добиваясь от властей блокирования соглашения. Ранее французские фермеры сообщили, что будут продолжать акции протеста против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза. В понедельник и вторник аграрии уже провели протесты по всей стране из-за возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур - торговым блоком Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая, - а также невыполненных обещаний французских властей. Фермеры требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых аграриев, уменьшить регулирование их работы. В разных регионах они устраивали акции напротив префектур, были попытки заблокировать трассы, в частности на франко-испанской границе. Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае после массовых волнений, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.

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мировая экономика, франция, париж, бразилия, мишель барнье, эммануэль макрон, ес