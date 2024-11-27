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Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов
Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов
Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о возможном мошенничестве с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов, пишет газета T24 со... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:37+0300
2024-11-27T13:37+0300
2024-11-27T13:37+0300
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АНКАРА, 27 ноя – ПРАЙМ. Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о возможном мошенничестве с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов, пишет газета T24 со ссылкой на участников рынка. "Стало известно, что Ассоциация банков Турции предупредила банки о мошеннических действиях с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов", - написало издание. По данным РИА Новости, банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца прекратили принимать в обменниках турецкой столицы Анкара после того, как в местных СМИ и соцсетях появилась информация о вбросе на местный рынок фальшивой валюты на 600 миллионов долларов. Качество подделок якобы таково, что счетные машины и банкоматы не могут их распознать. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали эту новость.T24 со ссылкой на члена правления Ассоциации по пунктам обмена валюты Мустафу Унвера пишет также, что объединение обратилось в Агентство банковского регулирования (BDDK) и министерство финансов страны после сообщений о фальшивой валюте.
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турция, анкара, фальшивые деньги
ТУРЦИЯ, Анкара, фальшивые деньги
Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов
Ассоциация банков Турции предупредила о поддельных банкнотах в 50 и 100 долларов
АНКАРА, 27 ноя – ПРАЙМ. Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о возможном мошенничестве с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов, пишет газета T24 со ссылкой на участников рынка.
"Стало известно, что Ассоциация банков Турции предупредила банки о мошеннических действиях с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов", - написало издание.
По данным РИА Новости, банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца прекратили принимать в обменниках турецкой столицы Анкара после того, как в местных СМИ и соцсетях появилась информация о вбросе на местный рынок фальшивой валюты на 600 миллионов долларов. Качество подделок якобы таково, что счетные машины и банкоматы не могут их распознать. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали эту новость.
T24 со ссылкой на члена правления Ассоциации по пунктам обмена валюты Мустафу Унвера пишет также, что объединение обратилось в Агентство банковского регулирования (BDDK) и министерство финансов страны после сообщений о фальшивой валюте.