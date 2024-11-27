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Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов

Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Ассоциация банков Турции предупредила о вбросе партии фальшивых долларов

Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о возможном мошенничестве с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов, пишет газета T24 со... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:37+0300

2024-11-27T13:37+0300

2024-11-27T13:37+0300

турция

анкара

фальшивые деньги

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АНКАРА, 27 ноя – ПРАЙМ. Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о возможном мошенничестве с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов, пишет газета T24 со ссылкой на участников рынка. "Стало известно, что Ассоциация банков Турции предупредила банки о мошеннических действиях с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 долларов", - написало издание. По данным РИА Новости, банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца прекратили принимать в обменниках турецкой столицы Анкара после того, как в местных СМИ и соцсетях появилась информация о вбросе на местный рынок фальшивой валюты на 600 миллионов долларов. Качество подделок якобы таково, что счетные машины и банкоматы не могут их распознать. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали эту новость.T24 со ссылкой на члена правления Ассоциации по пунктам обмена валюты Мустафу Унвера пишет также, что объединение обратилось в Агентство банковского регулирования (BDDK) и министерство финансов страны после сообщений о фальшивой валюте.

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турция, анкара, фальшивые деньги