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В Минпромторге ожидают допподдержку для промышленных предприятий

В Минпромторге ожидают допподдержку для промышленных предприятий - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге ожидают допподдержку для промышленных предприятий

Дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий потребуется в ближайшей перспективе из-за изменений макроэкономических... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:46+0300

2024-11-27T19:46+0300

2024-11-27T19:46+0300

экономика

россия

минпромторг

промышленность

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий потребуется в ближайшей перспективе из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ, сообщили в Минпромторге РФ. "С учетом оценки Банка России об отложенном эффекте изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки на 3-6 кварталов, в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности промышленных предприятий для сохранения темпов роста производства на краткосрочном и среднесрочном горизонте планирования", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Минпромторг оказывает всестороннюю поддержку промышленным предприятиям, в том числе через такие механизмы как льготные займы ФРП и субсидии в рамках Кластерной инвестиционной платформы. По итогам января-октября текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 8,1%. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%). "Таким образом, сейчас наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, обрабатывающей промышленности в целом, как и другим отраслям экономики, требуется доступная ликвидность на фоне ужесточения условий денежно-кредитной политики. С другой стороны, положительную динамику обрабатывающей промышленности в целом поддерживает ускоренный рост отраслей, продукция которых имеет первостепенное значение для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности", - заключили в Минпромторге. Банк России в июле повысил ключевую ставку на сразу на 2 процентных пункта до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, промышленность, поддержка бизнеса