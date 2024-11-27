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Фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов - 27.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241127/dowjones-853135546.html
Фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов
Фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов
Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются в среду, при этом промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:38+0300
2024-11-27T18:38+0300
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются в среду, при этом промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,26%, до 44 976,79 пункта, ранее в среду показатель поднимался до нового исторического максимума в 45 003,6 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq на 18.22 мск опускался на 0,68%, до 19 046,76 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,21%, до 6 009,3 пункта. В среду инвесторы оценивают макростатистику по стране. ВВП США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель совпал с предварительными данными. Кроме того, доходы населения страны в октябре увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, расходы - на 0,4%. А число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось за предыдущую неделю - до 213 тысяч. "В целом, это были смешанные данные", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).
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сша, биржевые торги, индекс dow jones
Экономика, США, биржевые торги, индекс Dow Jones
18:38 27.11.2024
 
Фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов

Фондовый индекс Dow Jones достиг исторического максимума в 45 003,6 пункта

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются в среду, при этом промышленный Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,26%, до 44 976,79 пункта, ранее в среду показатель поднимался до нового исторического максимума в 45 003,6 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq на 18.22 мск опускался на 0,68%, до 19 046,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 009,3 пункта.
В среду инвесторы оценивают макростатистику по стране. ВВП США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель совпал с предварительными данными.
Кроме того, доходы населения страны в октябре увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, расходы - на 0,4%. А число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось за предыдущую неделю - до 213 тысяч.
"В целом, это были смешанные данные", - цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Яна Лингена (Ian Lyngen).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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18:34
 
ЭкономикаСШАбиржевые торгииндекс Dow Jones
 
 
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