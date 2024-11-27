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Во Франции рассказали, как Трамп избавит Европу от "публичного унижения"
Во Франции рассказали, как Трамп избавит Европу от "публичного унижения" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, как Трамп избавит Европу от "публичного унижения"
Украинский конфликт обостряется из-за деятельности администрации Байдена, и если Трампу удастся прекратить военные действия, европейцы будут ему благодарны,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:13+0300
2024-11-27T15:13+0300
2024-11-27T15:13+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Украинский конфликт обостряется из-за деятельности администрации Байдена, и если Трампу удастся прекратить военные действия, европейцы будут ему благодарны, пишет французское издание Le Causeur.По мнению авторов материала, Трамп не сможет достичь глобального соглашения с Россией за "двадцать четыре часа" или 24 дня. Если он сможет прекратить боевые действия через несколько недель после вступления в должность, будет считаться хорошим результатом.Кроме того, требования Москвы слишком высоки, чтобы быть достигнутыми за короткий срок. Трамп интересуется Россией только в контексте прекращения конфликта в Украине, а своей главной угрозой считает Китай. Путин также не стремится к союзу с Вашингтоном, так как не доверяет США и знает, что решения американского президента могут быть отменены его преемником, заметили в материале."Без соглашения заявления европейцев о непоколебимой поддержке будут восприниматься как выдача желаемого за действительное или, что еще хуже, как пиар-акция, лишенная реального содержания. По крайней мере, у соглашения в стиле Трампа будет огромное преимущество: оно избавит их от неприятного публичного унижения", - заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, США, ЗАПАД, РОССИЯ, Дональд Трамп
Во Франции рассказали, как Трамп избавит Европу от "публичного унижения"
Le Causeur: Европе нужно надеяться, что Трамп прекратит конфликт на Украине
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Украинский конфликт обостряется из-за деятельности администрации Байдена, и если Трампу удастся прекратить военные действия, европейцы будут ему благодарны, пишет
французское издание Le Causeur.
По мнению авторов материала, Трамп не сможет достичь глобального соглашения с Россией за "двадцать четыре часа" или 24 дня. Если он сможет прекратить боевые действия через несколько недель после вступления в должность, будет считаться хорошим результатом.
Кроме того, требования Москвы слишком высоки, чтобы быть достигнутыми за короткий срок. Трамп интересуется Россией только в контексте прекращения конфликта в Украине, а своей главной угрозой считает Китай. Путин также не стремится к союзу с Вашингтоном, так как не доверяет США и знает, что решения американского президента могут быть отменены его преемником, заметили в материале.
"Без соглашения заявления европейцев о непоколебимой поддержке будут восприниматься как выдача желаемого за действительное или, что еще хуже, как пиар-акция, лишенная реального содержания. По крайней мере, у соглашения в стиле Трампа будет огромное преимущество: оно избавит их от неприятного публичного унижения", - заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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