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Эксперт рассказал, как налоги влияют на стоимость сигарет

Эксперт рассказал, как налоги влияют на стоимость сигарет - 27.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как налоги влияют на стоимость сигарет

Значительную часть в стоимости сигарет - более 70% - составляют налоги; это касается не только российского товара - в Евросоюзе ценообразование на табачную... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T02:31+0300

2024-11-27T02:31+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Значительную часть в стоимости сигарет - более 70% - составляют налоги; это касается не только российского товара - в Евросоюзе ценообразование на табачную продукцию строится похожим образом, рассказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус. "В России более 70% от стоимости сигарет - это акцизы и НДС. Кстати, в Европе налоги тоже составляют значимую часть стоимости сигарет. При этом они не унифицированы в рамках ЕС, поэтому стоимость сигарет в Болгарии может быть в 3–4 раза ниже, чем, допустим, в Ирландии. И в ЕС четко видно, как рост стоимости сигарет вследствие роста акцизов влияет на объемы нелегального рынка", - сказал Масиус. Он привел пример, что пять лет подряд во Франции поднимали акцизы в рамках борьбы с курением, а также ввели обезличенную упаковку. Это привело к росту цен на продукцию. Кроме того, упали легальные продажи, выросла контрабанда и контрафакт сигарет из-за того, что обезличенную упаковку проще подделать. Сейчас черный рынок сигарет во Франции составляет 45%, и, возможно, вскоре он обгонит легальные продажи. "При этом потребление в целом осталось на прежнем уровне, а правительство в итоге собирает меньше налогов и акцизов", - добавил вице-президент. Масиус назвал и другие факторы, которые влияют на стоимость табачной продукции. "Например, доступность и стоимость табака, а также растущие транспортные расходы, которые кратно выросли после COVID-19. Все это в конечном счете влияет на цену продукции для потребителя", - отметил он. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.

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