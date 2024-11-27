Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241127/ekspert-853112199.html
Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка"
Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка"
Турция в итоге найдет способ оплатить поставки газа, даже если США откажутся сделать исключение для сделок с "Газпромбанком", своими санкциями Вашингтон... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T04:35+0300
2024-11-27T04:35+0300
энергетика
газ
мировая экономика
турция
сша
европа
дмитрий песков
газпромбанк
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853112199.jpg?1732671350
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция в итоге найдет способ оплатить поставки газа, даже если США откажутся сделать исключение для сделок с "Газпромбанком", своими санкциями Вашингтон навязывает Европе американский СПГ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России. "Безусловно, у Турции возникнут проблемы с оплатой поставок газа из-за санкций против "Газпромбанка". Турция может получить исключение для сделок от США, это станет ясно в ближайшие дни, работа над этим ведется. Если же США откажут в исключении, то Турция может найти новые, альтернативные пути для оплаты поставок газа", - заявил Сезер. США умышленно вредят потребителям в Европе, чтобы навязать свой СПГ, считает эксперт. "Я не ожидаю реального кризиса, но, конечно, система оплаты усложнится, это неизбежно. Запад, а именно США изобретают проблемы и кризисы, естественно, наказывают они не только Россию, но и Турцию, Вашингтон это делает умышленно и системно вредит потребителям в Европе, выбрав такой путь для продажи своего СПГ. В Турции обстановка отличается, так как Анкара заключила долгосрочные контракты на поставку газа, на мой взгляд, эти контракты защитят Турцию и РФ в каком-то смысле", - отметил эксперт. Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.
турция
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, турция, сша, европа, дмитрий песков, газпромбанк, ес
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Газпромбанк, ЕС
04:35 27.11.2024
 
Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка"

Политолог Сезер: Турция найдет способ оплатить поставки газа, даже если США откажутся

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция в итоге найдет способ оплатить поставки газа, даже если США откажутся сделать исключение для сделок с "Газпромбанком", своими санкциями Вашингтон навязывает Европе американский СПГ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России.
"Безусловно, у Турции возникнут проблемы с оплатой поставок газа из-за санкций против "Газпромбанка". Турция может получить исключение для сделок от США, это станет ясно в ближайшие дни, работа над этим ведется. Если же США откажут в исключении, то Турция может найти новые, альтернативные пути для оплаты поставок газа", - заявил Сезер.
США умышленно вредят потребителям в Европе, чтобы навязать свой СПГ, считает эксперт.
"Я не ожидаю реального кризиса, но, конечно, система оплаты усложнится, это неизбежно. Запад, а именно США изобретают проблемы и кризисы, естественно, наказывают они не только Россию, но и Турцию, Вашингтон это делает умышленно и системно вредит потребителям в Европе, выбрав такой путь для продажи своего СПГ. В Турции обстановка отличается, так как Анкара заключила долгосрочные контракты на поставку газа, на мой взгляд, эти контракты защитят Турцию и РФ в каком-то смысле", - отметил эксперт.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаТУРЦИЯСШАЕВРОПАДмитрий ПесковГазпромбанкЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала