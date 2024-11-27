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Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка"

Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка" - 27.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал санкции США против "Газпромбанка"

Турция в итоге найдет способ оплатить поставки газа, даже если США откажутся сделать исключение для сделок с "Газпромбанком", своими санкциями Вашингтон... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T04:35+0300

2024-11-27T04:35+0300

2024-11-27T04:35+0300

энергетика

газ

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турция

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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Турция в итоге найдет способ оплатить поставки газа, даже если США откажутся сделать исключение для сделок с "Газпромбанком", своими санкциями Вашингтон навязывает Европе американский СПГ, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России. "Безусловно, у Турции возникнут проблемы с оплатой поставок газа из-за санкций против "Газпромбанка". Турция может получить исключение для сделок от США, это станет ясно в ближайшие дни, работа над этим ведется. Если же США откажут в исключении, то Турция может найти новые, альтернативные пути для оплаты поставок газа", - заявил Сезер. США умышленно вредят потребителям в Европе, чтобы навязать свой СПГ, считает эксперт. "Я не ожидаю реального кризиса, но, конечно, система оплаты усложнится, это неизбежно. Запад, а именно США изобретают проблемы и кризисы, естественно, наказывают они не только Россию, но и Турцию, Вашингтон это делает умышленно и системно вредит потребителям в Европе, выбрав такой путь для продажи своего СПГ. В Турции обстановка отличается, так как Анкара заключила долгосрочные контракты на поставку газа, на мой взгляд, эти контракты защитят Турцию и РФ в каком-то смысле", - отметил эксперт. Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.

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газ, мировая экономика, турция, сша, европа, дмитрий песков, газпромбанк, ес