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Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/elektroenergiya-853137993.html
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7% по сравнению с сентябрем, до 102 миллиардов КВт.ч., а за январь-октябрь - на 3% по сравнению с... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:22+0300
2024-11-27T19:22+0300
экономика
россия
росстат
выработка электроэнергии
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7% по сравнению с сентябрем, до 102 миллиардов КВт.ч., а за январь-октябрь - на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 986 миллиардов КВт.ч, следует из материалов Росстата. По сравнению с октябрем 2023 года месячная выработка выросла на 1,4%. Отмечается, что тепловые электростанции в январе-октябре увеличили выработку электроэнергии на 3,3% в годовом выражении - до 624 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС выросла на 3,8% в годовом выражении и на 20,1% по сравнению с сентябрем, до 65,4 миллиарда КВт.ч. Гидроэлектростанции за десять месяцев произвели 181 миллиард КВт.ч электроэнергии - на 7,2% больше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС снизилась на 5,2% в годовом выражении и выросла на 0,5% в месячном, до 16,8 миллиарда КВт.ч. Генерация электричества на АЭС за январь-октябрь снизилась на 2,1% - до 175 миллиардов КВт.ч. При этом в октябре она уменьшилась на 0,5% в годовом выражении и выросла на 8% по сравнению с сентябрем, до 18,7 миллиарда КВт.ч.
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россия, росстат, выработка электроэнергии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, выработка электроэнергии
19:22 27.11.2024
 
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента

Росстат: выработка электроэнергии в РФ в октябре выросла на 13,7% к сентябрю

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7% по сравнению с сентябрем, до 102 миллиардов КВт.ч., а за январь-октябрь - на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 986 миллиардов КВт.ч, следует из материалов Росстата.
По сравнению с октябрем 2023 года месячная выработка выросла на 1,4%.
Отмечается, что тепловые электростанции в январе-октябре увеличили выработку электроэнергии на 3,3% в годовом выражении - до 624 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС выросла на 3,8% в годовом выражении и на 20,1% по сравнению с сентябрем, до 65,4 миллиарда КВт.ч.
Гидроэлектростанции за десять месяцев произвели 181 миллиард КВт.ч электроэнергии - на 7,2% больше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС снизилась на 5,2% в годовом выражении и выросла на 0,5% в месячном, до 16,8 миллиарда КВт.ч.
Генерация электричества на АЭС за январь-октябрь снизилась на 2,1% - до 175 миллиардов КВт.ч. При этом в октябре она уменьшилась на 0,5% в годовом выражении и выросла на 8% по сравнению с сентябрем, до 18,7 миллиарда КВт.ч.
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ЭкономикаРОССИЯРосстатвыработка электроэнергии
 
 
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