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Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе
Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе - 27.11.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед Европарламентом пообещала в ближайшие пять лет сконцентрировать усилия на отказе от закупок... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:42+0300
2024-11-27T11:42+0300
энергетика
урсула фон дер ляйен
энергоресурсы
спг
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед Европарламентом пообещала в ближайшие пять лет сконцентрировать усилия на отказе от закупок сжиженного газа из России и снижении цен на энергию для европейских потребителей, а также выразила уверенность, что новый еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен справится с этими задачами."Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать Дэн Йоргенсен, основываясь на своем опыте. Необходимо снизить как цены как для домохозяйств, так и для промышленности, инвестировать в "чистую" энергетику и найти альтернативу импорту СПГ из России", - сказала фон дер Ляйен, представляя новый состав ЕК перед голосованием по его утверждению в Европарламенте.
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урсула фон дер ляйен, энергоресурсы, спг, россия
Энергетика, Урсула фон дер Ляйен, энергоресурсы, СПГ, РОССИЯ
11:42 27.11.2024
 
Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе

Фон дер Ляйен заявила, что продолжит курс на замещение в ЕС энергоресурсов из РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед Европарламентом пообещала в ближайшие пять лет сконцентрировать усилия на отказе от закупок сжиженного газа из России и снижении цен на энергию для европейских потребителей, а также выразила уверенность, что новый еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен справится с этими задачами.
"Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать Дэн Йоргенсен, основываясь на своем опыте. Необходимо снизить как цены как для домохозяйств, так и для промышленности, инвестировать в "чистую" энергетику и найти альтернативу импорту СПГ из России", - сказала фон дер Ляйен, представляя новый состав ЕК перед голосованием по его утверждению в Европарламенте.
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ЭнергетикаУрсула фон дер ЛяйенэнергоресурсыСПГРОССИЯ
 
 
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