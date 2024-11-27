https://1prime.ru/20241127/energetika-853120301.html

Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе

Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе - 27.11.2024, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен продолжит замещение энергоресурсов из России в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед Европарламентом пообещала в ближайшие пять лет сконцентрировать усилия на отказе от закупок... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T11:42+0300

2024-11-27T11:42+0300

2024-11-27T11:42+0300

энергетика

урсула фон дер ляйен

энергоресурсы

спг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед Европарламентом пообещала в ближайшие пять лет сконцентрировать усилия на отказе от закупок сжиженного газа из России и снижении цен на энергию для европейских потребителей, а также выразила уверенность, что новый еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен справится с этими задачами."Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать Дэн Йоргенсен, основываясь на своем опыте. Необходимо снизить как цены как для домохозяйств, так и для промышленности, инвестировать в "чистую" энергетику и найти альтернативу импорту СПГ из России", - сказала фон дер Ляйен, представляя новый состав ЕК перед голосованием по его утверждению в Европарламенте.

https://1prime.ru/20241127/oruzhie-853118787.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

урсула фон дер ляйен, энергоресурсы, спг, россия