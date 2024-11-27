https://1prime.ru/20241127/energopotreblenie-853142984.html

В России установили на зиму льготные диапазоны энергопотребления

В России установили на зиму льготные диапазоны энергопотребления - 27.11.2024, ПРАЙМ

В России установили на зиму льготные диапазоны энергопотребления

Правительство России установило на период с января по апрель 2025 года пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию с повышающим... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T21:37+0300

2024-11-27T21:37+0300

2024-11-27T21:37+0300

энергетика

россия

правительство рф

энергопотребление в россии

тарифы

регионы россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило на период с января по апрель 2025 года пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию с повышающим коэффициентом для регионов с уровнем газификации менее 5%, говорится в постановлении кабмина. "В субъектах Российской Федерации, уровень газификации которых составляет менее 5 процентов, по решению исполнительного органа субъекта... в области государственного регулирования тарифов для населения, проживающего в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками, в январе - апреле 2025 года может применяться сезонный коэффициент, не превышающий 1,8", - говорится в документе. Применение повышающего коэффициента позволит увеличить "льготный" диапазон объемов потребления электроэнергии в этих регионах в отопительный период, прокомментировали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. Для них временно максимальное значение первого диапазона составит 7 020 КВт.ч. в месяц. Максимальное значение, при котором будет заканчиваться второй и начинаться третий диапазон, установлено на уровне 10 800 КВт.ч. в месяц. Правительство РФ установило нормы потребления электроэнергии, по которому первый диапазон потребления электроэнергии (по нему оплата рассчитывается по льготному тарифу) определен на уровне 3 900 кВт.ч в месяц, для второго диапазона (экономически обоснованный тариф) - 6 000 кВт.ч в месяц, третий диапазон (с тарифом как для коммерческих потребителей) - свыше 6 000 кВт.ч. Действующий в настоящее время тариф на оплату 1 кВт.ч сохраняется только для первого диапазона, затем он увеличивается. Как отмечала ФАС, механизм дифференцированных тарифов по объему потребления был разработан для решения проблемы несправедливого ценообразования, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для "серого" майнинга. Новый механизм позволит снизить нагрузку на прочих потребителей и сократить объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, полагают в ведомстве. Ранее в ноябре главы Иркутской области и Хакасии обратились в правительство с просьбой о пересмотре диапазонов в своих регионах в связи с высокими затратами населения на электроотопление. Аналогичное обращение поступило в комитет Госдумы по энергетике от группы депутатов, представляющих эти регионы.

https://1prime.ru/20241119/energopotreblenie-852905665.html

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россия, правительство рф, энергопотребление в россии, тарифы, регионы россии