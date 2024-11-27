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Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители
Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители - 27.11.2024, ПРАЙМ
Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители
Европу ожидает самая холодная зима, что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку запасы газа на континенте иссякают быстрее, чем ранее, передает... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:04+0300
2024-11-27T12:04+0300
энергетика
ес
газ
отопление
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европу ожидает самая холодная зима, что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку запасы газа на континенте иссякают быстрее, чем ранее, передает издание Bloomberg."Температура воздуха в период с настоящего времени по март будет в основном ниже уровня последних двух лет. Это, вероятно, приведет к тому, что спрос на отопление достигнет самого высокого уровня", - отметили в издании со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.Кроме того, возможное прекращение поставок газа через Украину с 1 января, при сопоставлении с холодной зимой и быстрым отбором газа из газовых хранилищ, создает опасения относительно запасов газа на конец зимы и летний сезон.Ожидается, что в северной и центральной Европе будет мягкая погода, в то время как на юге, например, в Италии и на Балканах, ожидается похолодание.В целом, зима будет дополнительным фактором, который способен спровоцировать давление на цены на газ и электроэнергию, уже находящиеся на высоком уровне, заключили в агентстве.
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ес, газ, отопление
Энергетика, ЕС, Газ, отопление
12:04 27.11.2024
 
Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители

Bloomberg: Европу ожидает самая холодная зима на фоне сокращения запасов газа

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европу ожидает самая холодная зима, что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку запасы газа на континенте иссякают быстрее, чем ранее, передает издание Bloomberg.
"Температура воздуха в период с настоящего времени по март будет в основном ниже уровня последних двух лет. Это, вероятно, приведет к тому, что спрос на отопление достигнет самого высокого уровня", - отметили в издании со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Кроме того, возможное прекращение поставок газа через Украину с 1 января, при сопоставлении с холодной зимой и быстрым отбором газа из газовых хранилищ, создает опасения относительно запасов газа на конец зимы и летний сезон.
Ожидается, что в северной и центральной Европе будет мягкая погода, в то время как на юге, например, в Италии и на Балканах, ожидается похолодание.
В целом, зима будет дополнительным фактором, который способен спровоцировать давление на цены на газ и электроэнергию, уже находящиеся на высоком уровне, заключили в агентстве.
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