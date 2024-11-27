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Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители

Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители - 27.11.2024, ПРАЙМ

Европе предрекли самую холодную зиму и рост цен на энергоносители

Европу ожидает самая холодная зима, что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку запасы газа на континенте иссякают быстрее, чем ранее, передает... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:04+0300

2024-11-27T12:04+0300

2024-11-27T12:04+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европу ожидает самая холодная зима, что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку запасы газа на континенте иссякают быстрее, чем ранее, передает издание Bloomberg."Температура воздуха в период с настоящего времени по март будет в основном ниже уровня последних двух лет. Это, вероятно, приведет к тому, что спрос на отопление достигнет самого высокого уровня", - отметили в издании со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.Кроме того, возможное прекращение поставок газа через Украину с 1 января, при сопоставлении с холодной зимой и быстрым отбором газа из газовых хранилищ, создает опасения относительно запасов газа на конец зимы и летний сезон.Ожидается, что в северной и центральной Европе будет мягкая погода, в то время как на юге, например, в Италии и на Балканах, ожидается похолодание.В целом, зима будет дополнительным фактором, который способен спровоцировать давление на цены на газ и электроэнергию, уже находящиеся на высоком уровне, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20241121/gaz-852994159.html

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ес, газ, отопление