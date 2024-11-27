https://1prime.ru/20241127/evroparlament-853126482.html

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии - 27.11.2024, ПРАЙМ

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которую | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:46+0300

2024-11-27T14:46+0300

2024-11-27T15:00+0300

политика

ес

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которую повторно избрали на данный пост, а также с Каей Каллас на посту верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, следует из результатов голосования. Трансляция заседания идет на сайте Европарламента. Новый состав ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против высказались 282 депутата, воздержались — 36 депутатов. После голосования комиссия фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета ЕС и сможет приступить к работе с 1 декабря. В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин. При этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава ЕК фон дер Ляйен видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. Она заявляла, что ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Европарламент с 4 ноября обсуждал кандидатуры еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где устанавливали, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Пост главы дипломатии ЕС займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее выступая перед депутатами ЕП она назвала своими приоритетами поддержку Киева и противостояние с Москвой и Пекином. В постпредстве России при ЕС считают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили агентству РИА Новости, что будущая глава евродипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что способно еще сильнее радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. Среди других кандидатов назначения в новую ЕК ожидают:Также в новую ЕК из старого состава намерены перейти:Кроме того, экс-глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению. Известный антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу.

https://1prime.ru/20241127/energetika-853120301.html

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ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен