Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241127/evroparlament-853126482.html
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии - 27.11.2024, ПРАЙМ
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которую | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:46+0300
2024-11-27T15:00+0300
политика
ес
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которую повторно избрали на данный пост, а также с Каей Каллас на посту верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, следует из результатов голосования. Трансляция заседания идет на сайте Европарламента. Новый состав ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против высказались 282 депутата, воздержались — 36 депутатов. После голосования комиссия фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета ЕС и сможет приступить к работе с 1 декабря. В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин. При этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава ЕК фон дер Ляйен видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. Она заявляла, что ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Европарламент с 4 ноября обсуждал кандидатуры еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где устанавливали, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Пост главы дипломатии ЕС займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее выступая перед депутатами ЕП она назвала своими приоритетами поддержку Киева и противостояние с Москвой и Пекином. В постпредстве России при ЕС считают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили агентству РИА Новости, что будущая глава евродипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что способно еще сильнее радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. Среди других кандидатов назначения в новую ЕК ожидают:Также в новую ЕК из старого состава намерены перейти:Кроме того, экс-глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению. Известный антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу.
https://1prime.ru/20241127/energetika-853120301.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b4b943e7acf9c4b9d210dbeae7937884.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
14:46 27.11.2024 (обновлено: 15:00 27.11.2024)
 
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которую повторно избрали на данный пост, а также с Каей Каллас на посту верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, следует из результатов голосования.
Трансляция заседания идет на сайте Европарламента. Новый состав ЕК поддержали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против высказались 282 депутата, воздержались — 36 депутатов.
После голосования комиссия фон дер Ляйен должна получить формальное одобрение Совета ЕС и сможет приступить к работе с 1 декабря.
В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, ее новый состав будет состоять на 40% из женщин. При этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава ЕК фон дер Ляйен видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. Она заявляла, что ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Европарламент с 4 ноября обсуждал кандидатуры еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где устанавливали, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям.
Пост главы дипломатии ЕС займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее выступая перед депутатами ЕП она назвала своими приоритетами поддержку Киева и противостояние с Москвой и Пекином.
В постпредстве России при ЕС считают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России, начатый ее предшественником Жозепом Боррелем. В дипмиссии также заявили агентству РИА Новости, что будущая глава евродипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что способно еще сильнее радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
Среди других кандидатов назначения в новую ЕК ожидают:
  • будущий вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне;
  • вице-председатель по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен;
  • вице-председатель по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес
  • вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату;
  • вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто.
Также в новую ЕК из старого состава намерены перейти:
  • Марош Шефчович, который займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности;
  • Валдис Домбровскис — пост еврокомиссара по экономике и производительности;
  • Оливер Вархелли — пост еврокомиссара по здравоохранению.
Кроме того, экс-глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получит пост еврокомиссара по кризисному управлению. Известный антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Фон дер Ляйен сделала заявление о замещении энергоресурсов из России в ЕС
11:42
 
ПолитикаЕСЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала