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В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/finlyandiya-853117585.html
В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности
В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности
Финансовая уверенность финнов ослабла в ноябре, самые низкие показатели на востоке страны, в регионе у закрытой границы с Россией, сообщает в среду... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:33+0300
2024-11-27T10:33+0300
экономика
финляндия
финансы
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Финансовая уверенность финнов ослабла в ноябре, самые низкие показатели на востоке страны, в регионе у закрытой границы с Россией, сообщает в среду статистическая служба Финляндии. "Уверенность потребителей оставалась слабой в ноябре… Экономическая уверенность была наиболее сильной в столичном регионе (показатель уверенности -3,7). Самая слабая уверенность была в Восточной Финляндии (-11,6)", - говорится в материале ведомства. Ведомство уточняет, что показатели снизились по сравнению с октябрем (-7,4 против -6,8). Согласно ноябрьскому исследованию статслужбы, 26% потребителей считают, что состояние их финансов ухудшилось по сравнению с прошлым годом, 24% оценили изменение своего финансового положения в лучшую сторону. По мнению 64% потребителей, экономическая ситуация в Финляндии ухудшилась по сравнению с 2023 годом, и только 9% оценили динамику положительно. Согласно исследованию, 38% потребителей не верят в укрепление экономики в будущем году, 22% считают, что экономическая ситуация улучшится. Только 12% потребителей сочли текущий момент благоприятным для дорогих покупок, таких как машина или квартира. Исследование проводилось с 1 по 18 ноября среди 1237 человек.
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финляндия, финансы
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Финансы
10:33 27.11.2024
 
В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности

В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности потребителей

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Финансовая уверенность финнов ослабла в ноябре, самые низкие показатели на востоке страны, в регионе у закрытой границы с Россией, сообщает в среду статистическая служба Финляндии.
"Уверенность потребителей оставалась слабой в ноябре… Экономическая уверенность была наиболее сильной в столичном регионе (показатель уверенности -3,7). Самая слабая уверенность была в Восточной Финляндии (-11,6)", - говорится в материале ведомства.
Ведомство уточняет, что показатели снизились по сравнению с октябрем (-7,4 против -6,8). Согласно ноябрьскому исследованию статслужбы, 26% потребителей считают, что состояние их финансов ухудшилось по сравнению с прошлым годом, 24% оценили изменение своего финансового положения в лучшую сторону.
По мнению 64% потребителей, экономическая ситуация в Финляндии ухудшилась по сравнению с 2023 годом, и только 9% оценили динамику положительно. Согласно исследованию, 38% потребителей не верят в укрепление экономики в будущем году, 22% считают, что экономическая ситуация улучшится.
Только 12% потребителей сочли текущий момент благоприятным для дорогих покупок, таких как машина или квартира.
Исследование проводилось с 1 по 18 ноября среди 1237 человек.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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ЭкономикаФИНЛЯНДИЯФинансы
 
 
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