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В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности

В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности

Финансовая уверенность финнов ослабла в ноябре, самые низкие показатели на востоке страны, в регионе у закрытой границы с Россией, сообщает в среду... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:33+0300

2024-11-27T10:33+0300

2024-11-27T10:33+0300

экономика

финляндия

финансы

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Финансовая уверенность финнов ослабла в ноябре, самые низкие показатели на востоке страны, в регионе у закрытой границы с Россией, сообщает в среду статистическая служба Финляндии. "Уверенность потребителей оставалась слабой в ноябре… Экономическая уверенность была наиболее сильной в столичном регионе (показатель уверенности -3,7). Самая слабая уверенность была в Восточной Финляндии (-11,6)", - говорится в материале ведомства. Ведомство уточняет, что показатели снизились по сравнению с октябрем (-7,4 против -6,8). Согласно ноябрьскому исследованию статслужбы, 26% потребителей считают, что состояние их финансов ухудшилось по сравнению с прошлым годом, 24% оценили изменение своего финансового положения в лучшую сторону. По мнению 64% потребителей, экономическая ситуация в Финляндии ухудшилась по сравнению с 2023 годом, и только 9% оценили динамику положительно. Согласно исследованию, 38% потребителей не верят в укрепление экономики в будущем году, 22% считают, что экономическая ситуация улучшится. Только 12% потребителей сочли текущий момент благоприятным для дорогих покупок, таких как машина или квартира. Исследование проводилось с 1 по 18 ноября среди 1237 человек.

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финляндия, финансы