https://1prime.ru/20241127/fitso-853123465.html

Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая

Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая - 27.11.2024, ПРАЙМ

Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в праздновании 80-й годовщины победы в... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:16+0300

2024-11-27T13:16+0300

2024-11-27T13:16+0300

политика

россия

словакия

владимир путин

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом он сообщил в социальных сетях."У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому с радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", - заметил словацкий лидер.В начале октября Фицо уже заявлял о своей готовности посетить Москву в следующем году, чтобы отметить 80-летие окончания Второй мировой войны, и подчеркнул необходимость помнить о том, "откуда пришла свобода".

https://1prime.ru/20241120/fitso-852956665.html

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, словакия, владимир путин, роберт фицо