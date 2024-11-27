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Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая - 27.11.2024, ПРАЙМ
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в праздновании 80-й годовщины победы в... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:16+0300
2024-11-27T13:16+0300
политика
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом он сообщил в социальных сетях."У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому с радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", - заметил словацкий лидер.В начале октября Фицо уже заявлял о своей готовности посетить Москву в следующем году, чтобы отметить 80-летие окончания Второй мировой войны, и подчеркнул необходимость помнить о том, "откуда пришла свобода".
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россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
13:16 27.11.2024
 
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая

Фицо принял приглашение от Путина для участия в праздновании 9 Мая в Москве

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом он сообщил в социальных сетях.
"У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому с радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", - заметил словацкий лидер.
В начале октября Фицо уже заявлял о своей готовности посетить Москву в следующем году, чтобы отметить 80-летие окончания Второй мировой войны, и подчеркнул необходимость помнить о том, "откуда пришла свобода".
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