https://1prime.ru/20241127/gaz-853096815.html

Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ

Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ - 27.11.2024, ПРАЙМ

Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ

Глобальные цены на газ повышаются. Это нормально и типично для этого времени года: зима традиционно является сезоном высокого расхода электроэнергии. Поэтому... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T08:00+0300

2024-11-27T08:00+0300

2024-11-27T08:00+0300

мнения аналитиков

газ

европа

газопровод "сила сибири"

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Глобальные цены на газ повышаются. Это нормально и типично для этого времени года: зима традиционно является сезоном высокого расхода электроэнергии. Поэтому рост цен на газовом рынке ЕС закономерен. Они устойчиво превышают 500 долларов за тысячу кубов и многие не исключают уровней 600-1000 долларов в зависимости от развития ситуации.Значение имеют как метеорологические условия, так и геополитические новости. В случае реальной угрозы нарушения поставок российского трубопроводного газа из-за невозобновления транзита через Украину со следующего года и/или невозможности расчетов из-за санкций на ГПБ цена европейского газа может подобраться к разного рода психологическим отметкам.Дополнительное давление на европейские цены может оказать факт более раннего начала отбора газа из ПГХ в ЕС. Сейчас хранилища полны, а динамика их опустошения зависит от погодных условий. Повышенный отбор топлива может начаться ближе к январю – если ожидания по поводу более суровой, чем в предыдущие два года погоды оправдаются.Несмотря на публичные декларации и призывы отказаться от российского газа, Европа продолжает покупать его. Более половины импорта из России пришлось в 2024 году на Францию, Венгрию и Испанию. С января по август включительно Россия продала Евросоюзу газа на 9 миллиардов евро. Из этого объема на трубопроводный газ пришлось 6,4 млрд евро, остальное - на СПГ.С января по сентябрь поставки российского раза в Европу увеличились на 17% год к году. В основном они идут по "Турецкому потоку", а также транзитом через Украину. Российский газ сейчас привлекателен для европейских покупателей по цене, и альтернативы пока не видно.Что касается Азии, то самым значимым рынком для российского газа остается КНР как в плане строительства трубопроводов, так и с точки зрения перенаправления поставок СПГ. Сейчас флагманом выступает трубопровод "Сила Сибири", он ведет в Китай с проектной мощностью в 38 млрд куб м. На перспективу речь идет в основном о Дальневосточном маршруте (10 млрд м3) и "Силе Сибири-2" (50 млрд м3).Кроме Китая, Россия поставляет СПГ в Индию, Турцию, Японию, Корею и другие страны азиатского региона. Пока поставки несопоставимы по объемам с китайскими. Для того, чтобы газовый экспорт продолжал "разворачиваться" на восток, нужны существенные инвестиции в инфраструктуру.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

https://1prime.ru/20241125/gaz-853075975.html

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Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, газ, европа, газопровод "сила сибири", газопровод "турецкий поток"