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Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ
Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ - 27.11.2024, ПРАЙМ
Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ
Глобальные цены на газ повышаются. Это нормально и типично для этого времени года: зима традиционно является сезоном высокого расхода электроэнергии. Поэтому... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T08:00+0300
2024-11-27T08:00+0300
мнения аналитиков
газ
европа
газопровод "сила сибири"
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853096815.jpg?1732683601
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Глобальные цены на газ повышаются. Это нормально и типично для этого времени года: зима традиционно является сезоном высокого расхода электроэнергии. Поэтому рост цен на газовом рынке ЕС закономерен. Они устойчиво превышают 500 долларов за тысячу кубов и многие не исключают уровней 600-1000 долларов в зависимости от развития ситуации.Значение имеют как метеорологические условия, так и геополитические новости. В случае реальной угрозы нарушения поставок российского трубопроводного газа из-за невозобновления транзита через Украину со следующего года и/или невозможности расчетов из-за санкций на ГПБ цена европейского газа может подобраться к разного рода психологическим отметкам.Дополнительное давление на европейские цены может оказать факт более раннего начала отбора газа из ПГХ в ЕС. Сейчас хранилища полны, а динамика их опустошения зависит от погодных условий. Повышенный отбор топлива может начаться ближе к январю – если ожидания по поводу более суровой, чем в предыдущие два года погоды оправдаются.Несмотря на публичные декларации и призывы отказаться от российского газа, Европа продолжает покупать его. Более половины импорта из России пришлось в 2024 году на Францию, Венгрию и Испанию. С января по август включительно Россия продала Евросоюзу газа на 9 миллиардов евро. Из этого объема на трубопроводный газ пришлось 6,4 млрд евро, остальное - на СПГ.С января по сентябрь поставки российского раза в Европу увеличились на 17% год к году. В основном они идут по "Турецкому потоку", а также транзитом через Украину. Российский газ сейчас привлекателен для европейских покупателей по цене, и альтернативы пока не видно.Что касается Азии, то самым значимым рынком для российского газа остается КНР как в плане строительства трубопроводов, так и с точки зрения перенаправления поставок СПГ. Сейчас флагманом выступает трубопровод "Сила Сибири", он ведет в Китай с проектной мощностью в 38 млрд куб м. На перспективу речь идет в основном о Дальневосточном маршруте (10 млрд м3) и "Силе Сибири-2" (50 млрд м3).Кроме Китая, Россия поставляет СПГ в Индию, Турцию, Японию, Корею и другие страны азиатского региона. Пока поставки несопоставимы по объемам с китайскими. Для того, чтобы газовый экспорт продолжал "разворачиваться" на восток, нужны существенные инвестиции в инфраструктуру.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, газ, европа, газопровод "сила сибири", газопровод "турецкий поток"
Мнения аналитиков, Газ, ЕВРОПА, Газопровод "Сила Сибири", Газопровод "Турецкий поток"
08:00 27.11.2024
 
Европа задумалась: куда этой зимой уйдет российский газ

Аналитик Скрябин: Европа наращивает закупки российского газа вопреки обещаниям

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Глобальные цены на газ повышаются. Это нормально и типично для этого времени года: зима традиционно является сезоном высокого расхода электроэнергии. Поэтому рост цен на газовом рынке ЕС закономерен. Они устойчиво превышают 500 долларов за тысячу кубов и многие не исключают уровней 600-1000 долларов в зависимости от развития ситуации.
Значение имеют как метеорологические условия, так и геополитические новости. В случае реальной угрозы нарушения поставок российского трубопроводного газа из-за невозобновления транзита через Украину со следующего года и/или невозможности расчетов из-за санкций на ГПБ цена европейского газа может подобраться к разного рода психологическим отметкам.
Газовая горелка
Европу предупредили о возможном взлете цен на газ выше $1000
25 ноября, 18:02
Дополнительное давление на европейские цены может оказать факт более раннего начала отбора газа из ПГХ в ЕС. Сейчас хранилища полны, а динамика их опустошения зависит от погодных условий. Повышенный отбор топлива может начаться ближе к январю – если ожидания по поводу более суровой, чем в предыдущие два года погоды оправдаются.
Несмотря на публичные декларации и призывы отказаться от российского газа, Европа продолжает покупать его. Более половины импорта из России пришлось в 2024 году на Францию, Венгрию и Испанию. С января по август включительно Россия продала Евросоюзу газа на 9 миллиардов евро. Из этого объема на трубопроводный газ пришлось 6,4 млрд евро, остальное - на СПГ.
С января по сентябрь поставки российского раза в Европу увеличились на 17% год к году. В основном они идут по "Турецкому потоку", а также транзитом через Украину. Российский газ сейчас привлекателен для европейских покупателей по цене, и альтернативы пока не видно.
Что касается Азии, то самым значимым рынком для российского газа остается КНР как в плане строительства трубопроводов, так и с точки зрения перенаправления поставок СПГ. Сейчас флагманом выступает трубопровод "Сила Сибири", он ведет в Китай с проектной мощностью в 38 млрд куб м. На перспективу речь идет в основном о Дальневосточном маршруте (10 млрд м3) и "Силе Сибири-2" (50 млрд м3).
Кроме Китая, Россия поставляет СПГ в Индию, Турцию, Японию, Корею и другие страны азиатского региона. Пока поставки несопоставимы по объемам с китайскими. Для того, чтобы газовый экспорт продолжал "разворачиваться" на восток, нужны существенные инвестиции в инфраструктуру.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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