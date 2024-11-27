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В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья

В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья

Правительство Молдавии не обсуждало с "Газпромом" повышение тарифов на газ для потребителей в Приднестровье, заявил глава минэнерго республики Виктор Парликов. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:46+0300

2024-11-27T13:46+0300

2024-11-27T13:46+0300

энергетика

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газпром

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повышение цен

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КИШИНЕВ, 27 ноя – ПРАЙМ. Правительство Молдавии не обсуждало с "Газпромом" повышение тарифов на газ для потребителей в Приднестровье, заявил глава минэнерго республики Виктор Парликов. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило во вторник, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 34,65%. "Вопрос повышения тарифов на газ для потребителей "Молдовагаза", большая часть которых, как вы знаете, находится в Левобережной части Молдавии (Приднестровье - ред.), не обсуждался во время переговоров с "Газпромом". Запрашиваемое увеличение тарифов связано с ростом цен на газ на международных рынках. В этой ситуации правительство может только увеличить объем компенсаций для граждан страны", - сказал Парликов на брифинге в Кишиневе по итогам своего визита в Санкт-Петербург на переговоры с "Газпромом". Министр воздержался от прогнозов по новому тарифу и не стал комментировать появившуюся в СМИ республики информацию о том, что в стране ожидается серия повышения тарифов на газ в ближайшее время. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

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молдавия, газпром, молдовагаз, повышение цен