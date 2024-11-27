Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241127/gaz-853124384.html
В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья
В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья
Правительство Молдавии не обсуждало с "Газпромом" повышение тарифов на газ для потребителей в Приднестровье, заявил глава минэнерго республики Виктор Парликов. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:46+0300
2024-11-27T13:46+0300
энергетика
молдавия
газпром
молдовагаз
повышение цен
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:68:3273:1909_1920x0_80_0_0_6d6c5e431d343e1afb651b4fc48ba305.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя – ПРАЙМ. Правительство Молдавии не обсуждало с "Газпромом" повышение тарифов на газ для потребителей в Приднестровье, заявил глава минэнерго республики Виктор Парликов. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило во вторник, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 34,65%. "Вопрос повышения тарифов на газ для потребителей "Молдовагаза", большая часть которых, как вы знаете, находится в Левобережной части Молдавии (Приднестровье - ред.), не обсуждался во время переговоров с "Газпромом". Запрашиваемое увеличение тарифов связано с ростом цен на газ на международных рынках. В этой ситуации правительство может только увеличить объем компенсаций для граждан страны", - сказал Парликов на брифинге в Кишиневе по итогам своего визита в Санкт-Петербург на переговоры с "Газпромом". Министр воздержался от прогнозов по новому тарифу и не стал комментировать появившуюся в СМИ республики информацию о том, что в стране ожидается серия повышения тарифов на газ в ближайшее время. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://1prime.ru/20241127/asean-853122215.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:0:2901:2176_1920x0_80_0_0_d8096dc4f1b461806953f41f20200abb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, газпром, молдовагаз, повышение цен
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газпром, Молдовагаз, повышение цен
13:46 27.11.2024
 
В Молдавии прокомментировали повышение цен на газ для Приднестровья

Парликов: повышение тарифов на газ для Приднестровья не обсуждалось с "Газпромом"

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 27 ноя – ПРАЙМ. Правительство Молдавии не обсуждало с "Газпромом" повышение тарифов на газ для потребителей в Приднестровье, заявил глава минэнерго республики Виктор Парликов.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило во вторник, что получило запрос от "Молдовагаза" на повышение тарифа, стоимость газа для бытовых потребителей может вырасти на 34,65%.
"Вопрос повышения тарифов на газ для потребителей "Молдовагаза", большая часть которых, как вы знаете, находится в Левобережной части Молдавии (Приднестровье - ред.), не обсуждался во время переговоров с "Газпромом". Запрашиваемое увеличение тарифов связано с ростом цен на газ на международных рынках. В этой ситуации правительство может только увеличить объем компенсаций для граждан страны", - сказал Парликов на брифинге в Кишиневе по итогам своего визита в Санкт-Петербург на переговоры с "Газпромом".
Министр воздержался от прогнозов по новому тарифу и не стал комментировать появившуюся в СМИ республики информацию о том, что в стране ожидается серия повышения тарифов на газ в ближайшее время.
АСЕАН
Минпромторг зафиксировал рост торговли России и АСЕАН
12:33
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯГазпромМолдовагазповышение цен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала