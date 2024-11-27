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СМИ: покупатели газа из РФ ищут обход санкций США против "Газпромбанка" - 27.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: покупатели газа из РФ ищут обход санкций США против "Газпромбанка"
СМИ: покупатели газа из РФ ищут обход санкций США против "Газпромбанка" - 27.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: покупатели газа из РФ ищут обход санкций США против "Газпромбанка"
Европейские страны, продолжающие покупать российский газ, спешат найти способ оплаты поставок после 20 декабря в обход американских санкций, сообщает издание... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:06+0300
2024-11-27T17:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны, продолжающие покупать российский газ, спешат найти способ оплаты поставок после 20 декабря в обход американских санкций, сообщает издание Bloomberg. На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении Газпромбанка, который некоторые страны Центральной Европы используют для расчетов с Москвой, что повысило риск разрыва прежних связей. Причина, очевидно, кроется в стремлении нарушить цепочку поставок энергоресурсов из РФ.До введения санкций внимание газового рынка было сосредоточено на том, можно ли заключить сделку, которая позволит продолжить поставки газа на Запад через Украину в 2025 году. Санкции же США в их нынешнем виде означают, что даже если соглашение будет найдено, европейские страны могут оказаться не в состоянии платить.Среди главных пострадавших - Словакия и Венгрия, которые по-прежнему зависят от российского газа, поставляемого по долгосрочному контракту с ПАО "Газпром". Остановка поставок может повлиять и на Австрию, поскольку она продолжает получать газ через Словакию даже после того, как крупнейшая в стране энергетическая компания OMV AG была отключена от "Газпрома".По словам Фернандо Феррейры, директора службы геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group, Управление по контролю за иностранными активами США может выдать Газпромбанку генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с энергетикой, в качестве крайней меры во избежание перебоев с энергоснабжением. В другом случае клиенты "Газпрома" в Европе смогут оплачивать газ через уже уполномоченные российские банки. Кроме того, остается вероятность отмены санкций или продления их действия до апреля - примерно до даты оплаты клиентами "Газпрома" поставок в декабре - избранным президентом США Дональдом Трампом.
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газ, россия, европа, сша, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, Газпром
17:06 27.11.2024 (обновлено: 17:07 27.11.2024)
 
СМИ: покупатели газа из РФ ищут обход санкций США против "Газпромбанка"

Bloomberg: страны ЕС, покупающие газ из РФ, ищут способ оплаты в обход санкций США

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчреждения среднего профессионального образования в ХМАО
Учреждения среднего профессионального образования в ХМАО - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны, продолжающие покупать российский газ, спешат найти способ оплаты поставок после 20 декабря в обход американских санкций, сообщает издание Bloomberg.
На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении Газпромбанка, который некоторые страны Центральной Европы используют для расчетов с Москвой, что повысило риск разрыва прежних связей. Причина, очевидно, кроется в стремлении нарушить цепочку поставок энергоресурсов из РФ.
До введения санкций внимание газового рынка было сосредоточено на том, можно ли заключить сделку, которая позволит продолжить поставки газа на Запад через Украину в 2025 году. Санкции же США в их нынешнем виде означают, что даже если соглашение будет найдено, европейские страны могут оказаться не в состоянии платить.
Среди главных пострадавших - Словакия и Венгрия, которые по-прежнему зависят от российского газа, поставляемого по долгосрочному контракту с ПАО "Газпром".
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Остановка поставок может повлиять и на Австрию, поскольку она продолжает получать газ через Словакию даже после того, как крупнейшая в стране энергетическая компания OMV AG была отключена от "Газпрома".
По словам Фернандо Феррейры, директора службы геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group, Управление по контролю за иностранными активами США может выдать Газпромбанку генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с энергетикой, в качестве крайней меры во избежание перебоев с энергоснабжением. В другом случае клиенты "Газпрома" в Европе смогут оплачивать газ через уже уполномоченные российские банки.
Кроме того, остается вероятность отмены санкций или продления их действия до апреля - примерно до даты оплаты клиентами "Газпрома" поставок в декабре - избранным президентом США Дональдом Трампом.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯЕВРОПАСШАГазпром
 
 
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