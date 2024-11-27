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Добыча газа в России за десять месяцев выросла на 9,4 процента

Добыча газа в России за десять месяцев выросла на 9,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Добыча газа в России за десять месяцев выросла на 9,4 процента

Добыча природного газа в России в январе-октябре 2024 года увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 470 миллиардов кубометров, | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:15+0300

2024-11-27T19:15+0300

2024-11-27T19:15+0300

экономика

россия

росстат

добыча газа в россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча природного газа в России в январе-октябре 2024 года увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 470 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата. В октябре добыча горючего природного газа (газа естественного) вновь выросла в месячном выражении после снижения в сентябре - сразу на 18,1%, до 50,3 миллиарда кубометров. При этом к октябрю прошлого года показатель поднялся на 2,2%. Добыча попутного нефтяного газа за десять месяцев выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 88,6 миллиарда кубометров. В октябре было добыто 9 миллиардов кубометров, что больше результатов сентября на 5,9% и меньше на 1,3% результатов октября прошлого года. Таким образом, добыча горючего природного и попутного газа в январе-октябре составила 558,6 миллиарда кубометров - на 7,8% больше, чем годом ранее. По данным Росстата, по итогам 2023 года Россия снизила добычу природного газа на 7,5% – до 533 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – увеличила на 4,3%, до 105 миллиардов кубометров. Суммарная же добыча газа составила 638 миллиардов кубометров.

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