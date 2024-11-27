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РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ
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РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин
РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ
РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:36+0300
2024-11-27T20:36+0300
энергетика
россия
казахстан
узбекистан
поставки газа
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. "Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… "Газпром" действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан - такие поставки мы будем наращивать", - сказал российский лидер. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
https://1prime.ru/20241127/natsvalyuty-853141042.html
казахстан
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россия, казахстан, узбекистан, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, поставки газа
20:36 27.11.2024
 
РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин

Путин: РФ будет наращивать поставки газа в Узбекистан через Казахстан

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… "Газпром" действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан - такие поставки мы будем наращивать", - сказал российский лидер.
Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах
20:30
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНпоставки газа
 
 
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