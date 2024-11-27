https://1prime.ru/20241127/gaz-853141418.html

РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин

РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ

РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:36+0300

2024-11-27T20:36+0300

2024-11-27T20:36+0300

энергетика

россия

казахстан

узбекистан

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg

АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. "Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… "Газпром" действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан - такие поставки мы будем наращивать", - сказал российский лидер. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

https://1prime.ru/20241127/natsvalyuty-853141042.html

казахстан

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, узбекистан, поставки газа